Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ у Facebook.

Комплекти передадуть Збройним силам України. Серед них є одяг для холодної погоди, важкі спальні мішки та утеплені намети.

“Ми очікуємо, що до Різдва буде доставлено ще 10 000 комплектів для холодної погоди”, — сказав міністр оборони Великої Британії Бен Воллес.

У Генштабі ЗСУ подякували за підтримку та допомогу з боку Сполученого Королівства.

Бен Воллес наголосив, що Велика Британія надалі буде непохитною у питанні допомоги Україні. За його словами, країна вже взяла на себе зобов’язання надати військової допомоги на суму, яка дорівнює або перевищує 2,3 мільярда фунтів стерлінгів.

“Ми уклали велику угоду, щоб підтримувати поточні постачання артилерійських снарядів і продовжуватимемо оновлення українських запасів ППО та інших ракет. Там, де у нас є обладнання, яке ми можемо подарувати, ми замінимо з наших власних запасів, інше придбаємо разом із нашими союзниками. Сполучені Штати приєдналися до величезного рівня підтримки, у тому числі — члени ЄС. І, зокрема, Польща, Словаччина та країни Балтії”, — резюмував Бен Воллес.