Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.
Компанія виробила черевики, які є частиною набору комплектів для холодної погоди. Ще допомога охоплює водонепроникний одяг, спальні мішки та килимки. Комплекти надано українським новобранцям, які пройшли підготовку за підтримки Збройних сил Великої Британії та вісьмох країн-партнерів.
Бойові черевики Defender є придатними для зим в Україні, коли температура може суттєво знижуватись.
“Я пишаюся тим, що Сполучене Королівство є другим за величиною донором військового обладнання для України, і я дякую малим підприємствам, які об’єдналися, щоб допомогти нашим українським друзям отримати життєво важливі матеріали та обладнання для підтримки їх у боротьбі з російською агресією”, — наголосив міністр оборонних закупівель Алекс Чолк.
Компанію Altberg заснували у 1989 році. Фірма розширила бізнес шляхом продажів туристичних черевиків солдатам, які базувалися в сусідньому гарнізоні. Компанія використала досвід солдатів, які побували в екстремальних умовах, щоб розробити міцні черевики для британської армії.
“Я сподіваюся, що використання наших черевиків допоможе Україні бодай незначною мірою, щоб ноги українських солдатів були здоровими та у комфорті, щоб вони могли продовжувати боротися за добру справу”, — сказав керуючий директор Altberg Джо Шихан.
- Наприкінці грудня Велика Британія передала Україні чергову партію допомоги. Зокрема понад 900 генераторів і приблизно 15 000 наборів комплектів для екстремальних холодів.
- Велика Британія надасть Збройним силам України гелікоптери Sea King в межах подальшої підтримки.
- Наступного року Велика Британія планує виділити 2,3 мільярда фунтів стерлінгів (близько 2,7 млрд доларів) на підтримку України.