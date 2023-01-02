Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Компанія виробила черевики, які є частиною набору комплектів для холодної погоди. Ще допомога охоплює водонепроникний одяг, спальні мішки та килимки. Комплекти надано українським новобранцям, які пройшли підготовку за підтримки Збройних сил Великої Британії та вісьмох країн-партнерів.

Бойові черевики Defender є придатними для зим в Україні, коли температура може суттєво знижуватись.