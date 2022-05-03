Про це повідомляє Reuters.
За словами британської міністерки закордонних справ Ліз Трасс, броньовики зможуть протистояти кулям, протипіхотним мінам і саморобним вибуховим пристроям. Вони мають надійти протягом декількох днів.
“Ця техніка допоможе захистити невинних українців, які намагаються втекти від російських обстрілів, та підтримає українців у виконанні життєво важливої роботи”, – заявила Трасс.
Також броньовані машини можуть використовуватися для транспортування чиновників до тимчасових командних пунктів і для допомоги робітникам, які відновлюють залізничні лінії.
- Нагадаємо, федеральний уряд Німеччини вирішив поставити Україні важке озброєння, а саме 7 гаубиць Panzerhaubitzen 2000 зі складів Бундесверу.
- Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон виступив з відерзверненням у Верховній Раді, заявивши, що Україна обов’язково переможе у російсько-українській війні.