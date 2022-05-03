Велика Британія передасть Україні 13 броньованих машин для евакуації цивільних з "гарячих точок", зокрема на Донеччині та Луганщині.

Про це повідомляє Reuters.

За словами британської міністерки закордонних справ Ліз Трасс, броньовики зможуть протистояти кулям, протипіхотним мінам і саморобним вибуховим пристроям. Вони мають надійти протягом декількох днів.

“Ця техніка допоможе захистити невинних українців, які намагаються втекти від російських обстрілів, та підтримає українців у виконанні життєво важливої роботи”, – заявила Трасс.

Також броньовані машини можуть використовуватися для транспортування чиновників до тимчасових командних пунктів і для допомоги робітникам, які відновлюють залізничні лінії.