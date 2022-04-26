Велика Британія передасть Україні броньовані машини зі засобами протиповітряної оборони «Stormer HVM»

У міністерстві оборони Великої Британії впевнені, що найшвидший шлях до допомоги Україні – це техніка та боєприпаси, тому міністр оборони Бен Воллес оголосив про постачання Україні броньованих машин зі засобами протиповітряної оборони "Stormer HVM".

Про це заявив міністр оборони Великої Британії Бен Воллес.

“Машини Stormer нададуть українським силам розширені протиповітряні можливості на малому радіусі вдень і вночі”, — наголосив міністр оборони.

За його словами, очікується, що наступна фаза вторгнення буде спробою Росії окупувати Донбас і з’єднати його з Кримом через Маріуполь.

Тому ми маємо терміново забезпечити Україні необхідну допомогу та зброю”, — заявив Воллес.

Також за даними міноборони Великої Британії, близько 15 тисяч російських військових загинули на війні з Україною.

У міністерстві вважають, що ЗСУ знищили щонайменше 530 танків, 530 бронетранспортерів, 560 бойових машин піхоти, а також понад 60 вертольотів і винищувачів.