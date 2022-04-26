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Велика Британія передасть Україні броньовані машини зі засобами протиповітряної оборони «Stormer HVM»

У міністерстві оборони Великої Британії впевнені, що найшвидший шлях до допомоги Україні – це техніка та боєприпаси, тому міністр оборони Бен Воллес оголосив про постачання Україні броньованих машин зі засобами протиповітряної оборони "Stormer HVM".

Вівторок, 26 квітня 2022, 09:10
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Про це заявив міністр оборони Великої Британії Бен Воллес.

“Машини Stormer нададуть українським силам розширені протиповітряні можливості на малому радіусі вдень і вночі”, — наголосив міністр оборони.

За його словами, очікується, що наступна фаза вторгнення буде спробою Росії окупувати Донбас і з’єднати його з Кримом через Маріуполь.

Тому ми маємо терміново забезпечити Україні необхідну допомогу та зброю”, — заявив Воллес.

Також за даними міноборони Великої Британії, близько 15 тисяч російських військових загинули на війні з Україною.

У міністерстві вважають, що ЗСУ знищили щонайменше 530 танків, 530 бронетранспортерів, 560 бойових машин піхоти, а також понад 60 вертольотів і винищувачів.

Теги: Stormer, Бен Воллес, Велика Британія, війна, ЗСУ, Міноборони Великої Британії, російська агресія, російсько-українська війна

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