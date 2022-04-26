Велика Британія передасть Україні броньовані машини зі засобами протиповітряної оборони «Stormer HVM»

Про це заявив міністр оборони Великої Британії Бен Воллес.
“Машини Stormer нададуть українським силам розширені протиповітряні можливості на малому радіусі вдень і вночі”, — наголосив міністр оборони.
За його словами, очікується, що наступна фаза вторгнення буде спробою Росії окупувати Донбас і з’єднати його з Кримом через Маріуполь.
Тому ми маємо терміново забезпечити Україні необхідну допомогу та зброю”, — заявив Воллес.
Також за даними міноборони Великої Британії, близько 15 тисяч російських військових загинули на війні з Україною.
У міністерстві вважають, що ЗСУ знищили щонайменше 530 танків, 530 бронетранспортерів, 560 бойових машин піхоти, а також понад 60 вертольотів і винищувачів.
- Нагадаємо, Велика Британія розширила санкції проти РФ та підвищила мита на торгівлю. Зокрема відтепер заборонено імпорт деревини та експорт низки товарів розкоші на російський ринок.
- Раніше уряд Великої Британії розширив санкційний список щодо фізичних та юридичних осіб з РФ ще на 26 позицій.