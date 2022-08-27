Україна отримає від Великої Британії шість підводних безпілотників, які шукатимуть російські міни поблизу українського узбережжя.

Про це повідомили у міністерстві оборони Великої Британії.

Зазначається, що три підводних безпілотники Україна отримає безпосередньо зі складів міноборони Сполученого Королівства, а ще три будуть закуплені Великою Британією для України від виробників.

Згідно з даними, ці підводні безпілотники використовуються у мілководних прибережних умовах. Вони ефективно працюють на глибині до 100 метрів, локалізуючи та ідентифікуючи міни за допомогою набору датчиків.

Завдяки такому обладнанню українські військові зможуть розчистити берегову лінію України від ворожих російських мін.

Зазначається, що протягом наступних місяців військовослужбовці ВМС України навчатимуться керувати цими безпілотниками. Перша частина військових вже розпочали навчання.

Загалом навчання триватиме три тижні, його проводитимуть спеціалісти Королівського військово-морського флоту разом спільно зі 6-м флотом ВМС США

Капітан Королівського флоту Бен Вікері розповів, що українські військові “є фантастичними” і з ними “приємно працювати та допомагати їм у боротьбі захищати свою батьківщину від агресії”.

“Ці неймовірні, вмотивовані та дуже професійні моряки взялися за це завдання та досягли неймовірного прогресу, отримавши чудовий рівень майстерності. Я надзвичайно пишаюся ними, а також фахівцями з Королівського флоту, які проводять навчання”, — сказав він.