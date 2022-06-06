Про це повідомило видання BBC.

Міністр підкреслив, що для України така зброя допоможе захиститися від російської агресії. Раніше Путін заявив, що його війська завдаватимуть чергових ударів за постачання нового озброєння.

Уряд Великої Британії не підтвердив, скільки зброї буде відправлено. Але за даними BBC можливо відправлять три установки РСЗВ.