Про це повідомило видання BBC.
Міністр підкреслив, що для України така зброя допоможе захиститися від російської агресії. Раніше Путін заявив, що його війська завдаватимуть чергових ударів за постачання нового озброєння.
Уряд Великої Британії не підтвердив, скільки зброї буде відправлено. Але за даними BBC можливо відправлять три установки РСЗВ.
Передачу M270 MLRS раніше погодили зі Сполученими Штатами Америки, які є виробниками. Найближчими тижнями Лондон розраховує навчити українських воїнів користуватися РСЗВ.
“Передова система озброєння М270, яка може з високою точністю вражати цілі на відстані до 80 км, суттєво підвищить боєздатність українських сил”, – зазначили в міністерстві.
Разом з ними нададуть велику кількість боєприпасів. У Міноборони Британії наголосили, що не можуть стояти осторонь, поки Росія користується далекобійною артилерією для знищення українських міст та вбивства мирних жителів.
- Нагадаємо, Німеччина побоюється перемоги України над Росією. Постачання танків загальмували, оскільки вважають, що Україна може скористатися ними для вторгнення у РФ.
- Уряд Іспанії готовий надати Україні бойові танки Leopard A4. Західний сусід завершує постачання батарей зенітно-ракетних комплексів (ЗРК) малої дальності Shorad Aspide.