Велика Британія надішле Збройним силам України спальними для сну в холодних умовах та намети з обігрівом.

Про це повідомляє кореспондент “Укрінформу” з посиланням на слова міністра оборони Великої Британії Бена Воллеса у Лондоні.

За його словами, зважаючи на швидке наближення зими, це обладнання дозволить Збройним силам України ефективно діяти протягом наступних кількох місяців.

“Разом із навчальною програмою та наданням летальної допомоги, це демонструє нашу відданість забезпеченню того, що звичайний український солдат — добре навчений та якісно обладнаний, й має найвищі шанси боротися й визначати власне майбутнє”, — сказав Воллес.

Також в офісі прем’єр-міністра Великої Британії уточнили, що до нового пакета британської допомоги увійде 12 тис. зимових наборів для спання та 150 наметів з обігрівом. Окрім цього, до середини грудня Україна отримає від Об’єднаного королівства 25 тисяч комплектів зимового одягу.

Як зазначає агенція, це обладнання нададуть на додачу до 7 тисяч комплектів одягу, що отримають українські військові, які навчаються у Великій Британії.