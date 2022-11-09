Про це повідомила пресслужба уряду Великої Британії.
Ріші Сунак наголосив, що Велика Британія повинна “підтримувати український народ у його опорі жорстокості Путіна”.
“Я радий, що передане Британією спорядження забезпечить теплом і безпекою українських військовослужбовців, попереду в яких – небезпечна зима у боротьбі за свою країну”, — заявив Ріші Сунак.
Планується, що країна-партнер надасть понад 25 тисяч комплектів одягу для екстремально холодної погоди. Їх постачатимуть додатково до більше ніж 7 тисяч комплектів звичайного одягу для холодної погоди. Згадану амуніцію передали у межах операції “Інтерфлекс”.
Сьогодні Ріші Сунак має провести зустріч з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом. Вони мають обговорити питання безпеки та стримування в євроатлантичному регіоні, війну в Україні та подальшу підтримку Києва.
Британський прем’єр наголосив, що НАТО є “наріжним каменем нашої безпеки і безпеки наших союзників”. За його словами, не можна сприймати мир на теренах країн, де немає війни, як належне, поки через Росію бойові дії тривають в Україні.
“Я рішуче налаштований на те, що Велика Британія буде основою НАТО впродовж наступних поколінь. Але для того, щоб протистояти майбутнім викликам, ми повинні розвиватися як Альянс, щоб відповідати і випереджати загрози з боку наших супротивників”, — додав Сунак.
- Раніше Велика Британія оголосила, що надасть 195 тисяч предметів спорядження для українських військових. Військова амуніція призначена для захисників, які пройшли навчання на території Сполученого Королівства.
- 3 листопада у Львівську область завезли перший контейнер із зимовою формою для українських захисників від США.
- У середині жовтня у Канаді оголосили про новий пакет військової допомоги на 47 мільйонів доларів. У ньому передбачено надання зимової форми для ЗСУ та снарядів.
- Раніше Німеччина долучилася до надання зимового спорядження Україні.