Про це повідомила пресслужба уряду Великої Британії.

Ріші Сунак наголосив, що Велика Британія повинна “підтримувати український народ у його опорі жорстокості Путіна”.

“Я радий, що передане Британією спорядження забезпечить теплом і безпекою українських військовослужбовців, попереду в яких – небезпечна зима у боротьбі за свою країну”, — заявив Ріші Сунак.

Планується, що країна-партнер надасть понад 25 тисяч комплектів одягу для екстремально холодної погоди. Їх постачатимуть додатково до більше ніж 7 тисяч комплектів звичайного одягу для холодної погоди. Згадану амуніцію передали у межах операції “Інтерфлекс”.

Сьогодні Ріші Сунак має провести зустріч з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом. Вони мають обговорити питання безпеки та стримування в євроатлантичному регіоні, війну в Україні та подальшу підтримку Києва.

Британський прем’єр наголосив, що НАТО є “наріжним каменем нашої безпеки і безпеки наших союзників”. За його словами, не можна сприймати мир на теренах країн, де немає війни, як належне, поки через Росію бойові дії тривають в Україні.