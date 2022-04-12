Очільниця МЗС Великої Британії Ліз Трасс зреагувала на повідомлення щодо можливого застосування російськими військами хімічної зброї у Маріуполі.

Про це йдеться у дописі Ліз Трасс у Twitter.

За словами британської чиновниці, після повідомлень про можливе застосування хімічної зброї, Велика Британія разом із партнерами терміново перевірять всі деталі.

“Будь-яке використання такої зброї стало б жорсткою ескалацією цього конфлікту. І за це ми будемо притягувати Путіна та його режим до відповідальності”, – написала Ліз Трасс.

Reports that Russian forces may have used chemical agents in an attack on the people of Mariupol. We are working urgently with partners to verify details. Any use of such weapons would be a callous escalation in this conflict and we will hold Putin and his regime to account. — Liz Truss (@trussliz) April 11, 2022

Як відомо, вдень 11 квітня бойовик із тимчасового окупованого Донецька Едуард Басурін повідомив про намір застосувати у Маріуполі хімічну зброю.

Вже увечері 11 квітня бійці полку “Азов” повідомили, що на Маріуполь з безпілотника скинули невідому отруйну речовину.

Лідер полку “Азов” Андрій Білецький розповів, що хімічна атака була здійснена на завод “Азовсталь”, унаслідок чого постраждало троє українських захисників.

Водночас офіційного підтвердження щодо застосування хімічної зброї у Маріуполі поки що немає.