Про це йдеться у дописі Ліз Трасс у Twitter.

За словами британської чиновниці, після повідомлень про можливе застосування хімічної зброї, Велика Британія разом із партнерами терміново перевірять всі деталі.

“Будь-яке використання такої зброї стало б жорсткою ескалацією цього конфлікту. І за це ми будемо притягувати Путіна та його режим до відповідальності”, – написала Ліз Трасс.

Як відомо, вдень 11 квітня бойовик із тимчасового окупованого Донецька Едуард Басурін повідомив про намір застосувати у Маріуполі хімічну зброю.

Вже увечері 11 квітня бійці полку “Азов” повідомили, що на Маріуполь з безпілотника скинули невідому отруйну речовину.

Лідер полку “Азов” Андрій Білецький розповів, що хімічна атака була здійснена на завод “Азовсталь”, унаслідок чого постраждало троє українських захисників.

Водночас офіційного підтвердження щодо застосування хімічної зброї у Маріуполі поки що немає.