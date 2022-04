Про це йдеться у дописі Ліз Трасс у Twitter.

За словами британської чиновниці, після повідомлень про можливе застосування хімічної зброї, Велика Британія разом із партнерами терміново перевірять всі деталі.

Reports that Russian forces may have used chemical agents in an attack on the people of Mariupol. We are working urgently with partners to verify details.

Any use of such weapons would be a callous escalation in this conflict and we will hold Putin and his regime to account.

— Liz Truss (@trussliz) April 11, 2022