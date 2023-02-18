Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву прем’єр-міністра Ріші Сунака у суботу на Мюнхенській конференції з безпеки.
Раніше Велика Британія відмовлялася надсилати Україні винищувачі, втім 18 лютого Сунак сказав, що його держава підтримає ініціативу партнерів.
“Там, де інші країни можуть негайно надати літаки, Сполучене Королівство з радістю підтримає їх у цьому”, — зазначив він.
Сунак також додав, що Захід повинен подумати, як змусити РФ платити за відновлення України після закінчення війни, наголосивши, що світова спільнота повинна визнати, що для підтримання довгострокової безпеки потрібні нові межі.
Нагадаємо, що за словами міністра оборони Великої Британії Бена Воллеса, у випадку надання Україні винищувачів, уряд також повинен буде відправити близько 200 військовослужбовців ВПС.
- Україна тепер наполягатиме на західних винищувачах четвертого покоління, таких як F-16 США, після забезпечення постачання танків, заявив радник міністра оборони України.
- Західна розвідка стверджує, що РФ скупчує авіацію на кордоні з Україною, що свідчить про те, що Москва може кинути свої літаки та гелікоптери у повномасштабну війну, щоб підтримати наземний наступ. Ймовірність ескалації спонукає союзників надати пріоритет швидким постачанням засобів протиповітряної оборони та артилерійських боєприпасів Києву, аби відповісти на зміну підходу Москви, оскільки війна, яка триває майже рік, вступає в нову фазу.
- Голова Мюнхенської конференції з безпеки та багаторічний радник ексканцлерки ФРН Ангели Меркель із зовнішньополітичних питань Крістоф Гойсген висловився проти проведення “червоних ліній” у наданні військової допомоги Україні. Він переконаний, що керуватися слід виключно військовою необхідністю, тож і постачання винищувачів має розглядатися.