У Великій Британії запевнили, що підтримають та допоможуть іншим державам, які ухвалять рішення про постачання літаків в Україну.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву прем’єр-міністра Ріші Сунака у суботу на Мюнхенській конференції з безпеки.

Раніше Велика Британія відмовлялася надсилати Україні винищувачі, втім 18 лютого Сунак сказав, що його держава підтримає ініціативу партнерів.

“Там, де інші країни можуть негайно надати літаки, Сполучене Королівство з радістю підтримає їх у цьому”, — зазначив він.

Сунак також додав, що Захід повинен подумати, як змусити РФ платити за відновлення України після закінчення війни, наголосивши, що світова спільнота повинна визнати, що для підтримання довгострокової безпеки потрібні нові межі.

Нагадаємо, що за словами міністра оборони Великої Британії Бена Воллеса, у випадку надання Україні винищувачів, уряд також повинен буде відправити близько 200 військовослужбовців ВПС.