Розширені санкції торкнуться заборони імпорту срібла, виробів з дерева та ікри. Чергове ембарго охопить імпорт на суму 1 мільярдів фунтів.
“Ми також підвищимо тарифи на 35 процентних пунктів на продукцію з Росії та Білорусі на суму близько 130 мільйонів фунтів стерлінгів, включаючи діаманти та каучук”, — додали на сайті.
Серед інших під санкціями опинилися товари різноманітного призначення: м’ясо, кава та чай, цукор, тютюн, одяг, тканини та шкіра, металеві вироби, запчастини, машини, оптичні пристрої тощо. Велика Британія раніше вже підвищила мита на товари з Росії та Білорусі, заборонивши імпорт багатьох виробів із заліза та сталі. Обмеження торкнулися ще експорту квантових технологій, сучасних матеріалів, предметів розкоші.
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