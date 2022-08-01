Про це повідомило “Суспільне“.

За словами посла України у Великій Британії Вадима Пристайка, передання  кораблів обговорюється з жовтня 2021 року. Планувалося, що спершу їх мали побудувати. Частину робіт планували провести у Великій Британії, а іншу – у Миколаєві. Зараз це неможливо через війну.

“Після початку повномасштабної війни в Україні наші пріоритети зсунулися — потрібні протимінні кораблі. Два — це початкова цифра, з якою ми зараз працюємо. Це бойові кораблі, які перебувають на озброєнні військово-морських сил Її Величності”, — сказав Пристайко.

Для України кораблі оновлять та оснастять спеціальним обладнанням. Щодо термінів не йшлося.