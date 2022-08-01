“Після початку повномасштабної війни в Україні наші пріоритети зсунулися — потрібні протимінні кораблі. Два — це початкова цифра, з якою ми зараз працюємо. Це бойові кораблі, які перебувають на озброєнні військово-морських сил Її Величності”, — сказав Пристайко.

Для України кораблі оновлять та оснастять спеціальним обладнанням. Щодо термінів не йшлося.