Про це повідомило “Суспільне“.
За словами посла України у Великій Британії Вадима Пристайка, передання кораблів обговорюється з жовтня 2021 року. Планувалося, що спершу їх мали побудувати. Частину робіт планували провести у Великій Британії, а іншу – у Миколаєві. Зараз це неможливо через війну.
“Після початку повномасштабної війни в Україні наші пріоритети зсунулися — потрібні протимінні кораблі. Два — це початкова цифра, з якою ми зараз працюємо. Це бойові кораблі, які перебувають на озброєнні військово-морських сил Її Величності”, — сказав Пристайко.
Для України кораблі оновлять та оснастять спеціальним обладнанням. Щодо термінів не йшлося.
- Нагадаємо, українські захисники тренуються у Великій Британії на кораблях протимінної оборони класу “Сендаун”. Бійці пройшли початкові курси у навчальних закладах.
- 21 липня міністр оборони Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії Бен Воллес оприлюднив деталі наступного пакета британської військової підтримки Україні, зокрема з планами спорядити десятки артилерійських установок, сотні безпілотників, 50 000 артилерійських снарядів і сотні протитанкових одиниць протягом найближчих тижнів.