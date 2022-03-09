Велика Британія планує постачати Україні зенітні ракети, щоб допомогти їй захистити небо від російського вторгнення. Про це заявив міністр оборони Бен Воллес, підкресливши, що ця технологія підпадає під визначення оборонної зброї.

Про це повідомляє міжнародне інформаційне агентство Reuters.

Міністр наголосив, що вкрай важливо, аби Україна зберегла свою здатність літати та придушувати російські повітряні напади.

“У відповідь на українські запити уряд вирішив розглянути питання пожертви високошвидкісних переносних зенітних ракет STARStreak. Ми віримо, що ця система залишиться в межах визначення оборонної зброї, але дозволить українським силам краще захищати своє небо”, – стверджує Воллес.

Він додав, що рішення ухвалили в принципі щодо поставок систем, і зараз уряд працює над тим, як доставити їх в Україну та навчити українські сили використовувати їх.

Якщо це підтвердиться, поставка стане значним кроком у підтримці України Великою Британією. Наразі Україна високо оцінила внесок Лондона у вигляді тисячі протитанкових ракет, які допомогли уповільнити просування Росії на Київ.

Однак підтримка Британії була обмежена оборонною зброєю, і влада країни планує продовжувати дотримуватися цієї стратегії й надалі.