Про це повідомляють Financial Times та BBC.
За даними видання, вже цього тижня Ліз Трасс оголосить про надання Україні щонайменше 2,63 млрд доларів військової допомоги у 2023 році.
“Прем’єр-міністерка Великої Британії Ліз Трасс цього тижня планує повідомити світовим лідерам, що Лондон наступного року виділить принаймні 2,63 мільярда доларів у вигляді військової допомоги Україні”, – зазначили у виданні.
За даними BBC, про допомогу Україні від Великої Британії Ліз Трасс повідомить світовим лідерам на Генасамблеї ООН у Нью-Йорку, яка відбудеться вже цього тижня.
Свою промову в ООН прем’єрка Великої Британії використає, аби заявити про підтримку України, наголосили у ЗМІ.
“Велика Британія була одним із провідних донорів військової допомоги Україні, виділивши 2,3 мільярда фунтів стерлінгів після того, як сили президента Росії Володимира Путіна вдерлися в країну в лютому”, – пише BBC.
- Після таємного брифінгу в Сенаті Сполучених Штатів щодо України, Республіканська партія сигналізувала свою потенційну підтримку надання додаткової допомоги Києву на суму близько 11 млрд доларів.