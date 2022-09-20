За даними ЗМІ, найближчими днями прем'єр-міністерка Великої Британії Ліз Трасс оголосить про надання Україні військової допомоги на суму у 2,63 мільярда доларів.

Про це повідомляють Financial Times та BBC.

За даними видання, вже цього тижня Ліз Трасс оголосить про надання Україні щонайменше 2,63 млрд доларів військової допомоги у 2023 році.

“Прем’єр-міністерка Великої Британії Ліз Трасс цього тижня планує повідомити світовим лідерам, що Лондон наступного року виділить принаймні 2,63 мільярда доларів у вигляді військової допомоги Україні”, – зазначили у виданні.

За даними BBC, про допомогу Україні від Великої Британії Ліз Трасс повідомить світовим лідерам на Генасамблеї ООН у Нью-Йорку, яка відбудеться вже цього тижня.

Свою промову в ООН прем’єрка Великої Британії використає, аби заявити про підтримку України, наголосили у ЗМІ.

“Велика Британія була одним із провідних донорів військової допомоги Україні, виділивши 2,3 мільярда фунтів стерлінгів після того, як сили президента Росії Володимира Путіна вдерлися в країну в лютому”, – пише BBC.