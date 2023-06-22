Лише сім країн Європи заборонили конверсійну терапію, суперечливу практику, яка намагається “вилікувати” ЛГБТК+ людей від їхньої сексуальної орієнтації.

Джерело: Euronews

Конверсійна терапія – це сукупність методик, спрямованих на зміну сексуальної орієнтації людини на гетеросексуальну. Така терапія повністю заборонена в семи країнах Європи.

На більшості континенту ця практика загалом засуджується, але технічно все ще є законною.

У Великій Британії законопроєкт про заборону суперечливої ​​практики потрапив на розгляд до прем’єр-міністра.

“Це була довга подорож, щоб дійти до цього моменту”, — сказав Роббі де Сантос, директор із зовнішніх зв’язків ЛГБТК+ правозахисної групи Stonewall у Великій Британії. “Минуло майже рівно п’ять років з моменту першої обіцянки заборони. Зараз це дуже вичікувальний момент”.

Де Сантос сказав, що коли люди думають про конверсійну терапію, вони згадують 1950-ті роки, коли людей тримали проти їхньої волі в установах, де вони отримували електрошокову терапію. Він знає багатьох людей, які пройшли курс конверсійної терапії у Великій Британії та за кордоном. Де Сантос каже, що ця практика завдала значної шкоди цим людям.

“У багатьох випадках це має довгостроковий вплив на людей”, — сказав він. “Це веде до суїцидальних думок. І деякі люди врешті позбавляють себе життя”.