Уряд Великої Британії має намір запровадити щорічний ліміт на кількість переселенців, яких приймають у країні.

Про це повідомляє Sky News.

За словами міністерки внутрішніх справ Великої Британії Суелли Браверман, до парламенту Великої Британії внесли законопроєкт, яким пропонується висилати переселенців, якщо вони прибули до країни з Європи на невеликих човнах.

Міністерка пояснила, що цих вимушено переміщених осіб повертатимуть на батьківщину, якщо там безпечно або відправлятимуть до третьої країни, такої як Руанда.

“Законопроєкт передбачає щорічний ліміт, який буде визначений парламентом, на кількість біженців, яких Велика Британія прийматиме через безпечні та законні маршрути”, – наголосила Суелла Браверман.

Зазначимо, що 13 грудня у Великій Британії заявили, що планують прийняти нове законодавство, аби не дозволити мігрантам, які перетинають Ла-Манш, залишатися в країні. Британський уряд намагається обмежити сплеск кількості осіб, котрі прибувають на невеликих човнах на південне узбережжя.

Кількість осіб, котрі прибувають до Великої Британії через Ла-Манш, зросла більш ніж удвічі за минулі два роки, офіційні дані показують, що основну частку становлять албанці.

Прем’єр-міністр Ріші Сунак оголосив про нову стратегію з п’яти пунктів боротьби з нелегальною міграцією, включаючи плани щодо прискореного повернення албанських шукачів притулку та усунення початкового відставання у майже 150 000 справ про надання притулку до кінця наступного року шляхом подвоєння кількості службовців.

“Якщо ви в’їдете до Великої Британії нелегально, ви не зможете тут залишитися”, — наголосив Сунак у парламенті. “Натомість вас затримають і швидко повернуть або до вашої країни, або до безпечної країни, де розглядатиметься ваша заява про надання притулку”.

Мігранти стали основною політичною проблемою для уряду консерваторів, особливо в районах робітничого класу, де їх звинувачують у тому, що вони ускладнюють пошук роботи та розтягують державні послуги.

Глава британського уряду зазначив про створення нового підрозділу для боротьби з незаконною міграцією, і що в майбутньому мігрантів розміщуватимуть у закинутих парках відпочинку, колишніх студентських помешканнях і надлишкових військових об’єктах, а не в готелях.

Міністерка внутрішніх справ Великої Британії Суелла Браверман нещодавно назвала хвилю прибулих “вторгненням” і назвала багатьох мігрантів “злочинцями”, що викликало гнівну відповідь прем’єр-міністра Албанії Еді Рами.

Сунак зауважив, що протягом найближчих місяців тисячі албанців будуть повернені додому.