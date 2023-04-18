Про це повідомляє пресслужба Збройних Сил Великої Британії.
У пресслужбі опублікували Challenger 2 на торішніх навчаннях Exercise Puma у приймаючій країні Польщі.
Велика Британія подарувала Збройним Силам України ескадрон з 14 потужних танків Challenger 2, якими інструктори Великої Британії навчили військовослужбовців як керувати та як використовувати Challenger 2″, – зазначили у повідомленні.
30 березня також стало відомо, що танкісти Збройних сил України завершили навчальний курс на бойових танках Challenger 2 у Великій Британії. На честь завершення підготовки українських екіпажів Міноборони Великої Британії опублікувало документальний фільм на YouTube.
Загалом британські збройні сили підготували вже 10 тисяч українських армійців. У 2023 році підтримка ЗСУ посилиться.
У Великій Британії військовослужбовці Збройних сил України під керівництвом австралійських інструкторів опановують ведення позиційних (траншейних) бойових дій. Зокрема, під час занять відпрацьовується підготовка, захоплення та утримання окопу, траншеї, позиції.
Окрім цього, військовослужбовці-інструктори Королівського полку принцеси Уельської Сухопутних військ ЗС Великої Британії проводять навчання для армійців Збройних Сил України.
- Міністр оборони Себастьян Лекорню зауважив, що Франція може розпочати навчання українських пілотів на Mirage 2000 у Польщі, наразі переговори з Києвом ведуться.
- 1 березня завершив навчання другий набір курсу підготовки офіцерів підрозділів Сил територіальної оборони ЗСУ “Вишкіл капітанів”. Відтак 87 слухачів пройшли курс, метою якого є підготовка офіцерів для ефективного командування ротою та роботи у штабі батальйону.
- 6 квітня міністр оборони України Олексій Резніков прибув до Греції з візитом, де йому пообіцяли більше постачань артилерії та боєприпасів до стрілецької зброї, доступ до грецьких шпиталів для поранених військовослужбовців та додаткові БМП радянських часів.