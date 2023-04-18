Велика Британія передала Збройним Силам України ескадрилью з 14 Challenger 2. Раніше українські армійці пройшли курс підготовки на британських танках.

Про це повідомляє пресслужба Збройних Сил Великої Британії.

У пресслужбі опублікували Challenger 2 на торішніх навчаннях Exercise Puma у приймаючій країні Польщі.

Велика Британія подарувала Збройним Силам України ескадрон з 14 потужних танків Challenger 2, якими інструктори Великої Британії навчили військовослужбовців як керувати та як використовувати Challenger 2″, – зазначили у повідомленні.

30 березня також стало відомо, що танкісти Збройних сил України завершили навчальний курс на бойових танках Challenger 2 у Великій Британії. На честь завершення підготовки українських екіпажів Міноборони Великої Британії опублікувало документальний фільм на YouTube.

Загалом британські збройні сили підготували вже 10 тисяч українських армійців. У 2023 році підтримка ЗСУ посилиться.

У Великій Британії військовослужбовці Збройних сил України під керівництвом австралійських інструкторів опановують ведення позиційних (траншейних) бойових дій. Зокрема, під час занять відпрацьовується підготовка, захоплення та утримання окопу, траншеї, позиції.

Окрім цього, військовослужбовці-інструктори Королівського полку принцеси Уельської Сухопутних військ ЗС Великої Британії проводять навчання для армійців Збройних Сил України.