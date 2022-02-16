Велика Британія пригрозила заблокувати російським компаніям можливість залучати капітал у Лондоні та викрити власність приватних осіб і компаній, якщо Росія вторгнеться в Україну.

Про це інформує міжнародне інформаційне агентство Reuters.

Росія скупчила війська та військову техніку на кордоні з Україною та попри заяви про їх відвід, не закріпила свої обіцянки фактичними діями.

Минулого тижня Велика Британія прийняла новий закон, яке дозволяє їй накладати ширші санкції, ніж раніше, проти російських фізичних та юридичних осіб, які були визнані причетними до дестабілізації в Україні або в підтримці російського уряду.

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив журналістам, що уряд буде націлюватись на російські банки та російські компані, зокрема, на лондонських фінансових ринках. Британія не уточнила, хто потрапить під санкції, але пообіцяла, що російським олігархам буде нікуди сховатися.

Протягом десятків років Лондон вважався особливо сприятливим місцем для російських олігархів та їхніх величезних активів, деякі з яких були тіньовими, через що навіть з’явився термін “лондонська пральня”.

Найбільшими російськими IPO було розміщення нафтової компанії “Роснефть” у Лондоні та Москві у 2006 році на суму 10,7 мільярда доларів. Але порив із залученням капіталу сповільнився після анексії Росією Криму. Натомість компанії загалом перейшли на Московську біржу.

Торік роздрібний продавець Fix Price провів подвійний лістинг у Лондоні та Москві, зібравши 2 мільярди доларів – найбільше IPO з моменту введення західних санкцій у 2014 році – та іншу російську фірму, ІТ-групу Softline зі штаб-квартирою в Лондоні, зареєстровану наприкінці 2021 року.

Лондонська фондова біржа містить 24 списки депозитарних розписок компаній, зареєстрованих в Росії, тобто ними можна торгувати з Лондона. У списку – кредитори Сбербанку і банку ВТБ, енергетичного гіганта Газпром і нафтова компанія Лукойл.