За інформацією ЗМІ, ВПС Великої Британії допомагають Україні новими високоточними ракетами лазерним наведенням "Brimstone 2", які можуть летіти удвічі швидше, аніж попередня модель.

Про це повідомляє The Telegraph.

Велика Британія надіслала в Україну вдосконалену модель ракети з лазерним наведенням “Brimstone 2” з удвічі більшою дальністю, ніж у попереднього зразка.

За даними видання, зазичай ці ракети запускають з повітря, однак ЗСУ модифікували вантажівки під мобільні пускові платформи. аби завдавати удару по російських окупантах з великої дистанції.

Ці ракети разом з аналогічною протитанковою зброєю, надісланою іншими західними союзниками України, мали б стати центральним фактором притуплення військового просування РФ в останні місяці.

Велика Британія вперше передала Україні ракети “Brimstone приблизно пів року тому.

Однак на відео, опублікованому минулого місяця Службою телерадіомовлення британських військ, показано, що вдосконалену версію готують до транспортування в RAF Brize Norton, Оксфордшир.

Ракети, кожна з яких коштує приблизно 175 000 фунтів стерлінгів, можуть вражати цілі, відстежуючи лазер, випущений військами, літаками чи транспортними засобами, або вибирати власну ціль із попередньо запрограмованого списку за допомогою радара надзвичайно високої частоти міліметрових хвиль.

Ця система дозволяє зброї сканувати поле бою та вибирати найбільш відповідну ціль, не враховуючи цивільні транспортні засоби чи менш важливу військову техніку.

Під наведенням лазера, випущеного військами, ракету “Brimstone” можна використовувати в населених пунктах з високою точністю, обмежуючи завдання збитків цивільному населенню.

Перша версія “Brimstone” надійшла на озброєння Королівських ВПС у 2005 році. У 2008 році її модернізували, щоб вона могла керуватися лазером. “Brimstone 2”, наступна вдосконалена модель, надійшла на озброєння в 2016 році.

Маючи дальність стрільби (при запуску з реактивного літака) приблизно 60 км і боєголовку вагою 6,3 кг, “Brimstone 2” призначена в основному для ураження наземних цілей, зокрема транспортних засобів, що рухаються.

Окрім цього, розроблена й морська версія ракети, яка призначена для ураження швидкісних атакуючих суден.

Під час візиту до Києва на вихідних прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак оголосив, що ще один пакет військової допомоги на 50 мільйонів фунтів стерлінгів буде надіслано Україні.

Вважалося, що “Brimstone” не були частиною цього пакету, який натомість зосереджувався на постачанні зброї протиповітряної оборони та боєзапасів для протидії загрозі з боку поставлених Іраном безпілотників Shahed-136.