У Великій Британії "розігрівають" своє виробництво, аби збройно допомогти Україні та збільшити постачання артилерійських снарядів.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на слова міністра оборони Бена Воллеса.

За його словами, Велика Британія має все можливе для надання допомоги Україні.

“Ми уклали контракти. Ми вже почали отримувати деякі постачання цієї зброї для власного поповнення запасів, а також деякі постачання для України”, — сказав Воллес, відповідаючи на запитання, чи має Сполучене Королівство комерційну спроможність продовжувати надавати Україні зброю. Зокрема, йшлося про артилерійські снаряди.

Раніше, як зауважив голова Міноборони, уряди заглядали у свої запаси, “здуваючи пил” з обладнання, аби зрозуміти, що там є. Втім, “правила гри змінилися”, адже “РФ стала набагато агресивнішою та небезпечнішою на кордонах Європи”.

Снаряди можна виготовити досить швидко. Відомство вже почало розміщувати замовлення протягом останніх 10 місяців, що почало “розігрівати виробничі лінії”.

“Безумовно, частина зусиль цього року спрямована на сталий розвиток — як ми, міжнародна спільнота, можемо стимулювати ланцюги постачання, як ми можемо стимулювати наші власні ланцюги постачання для нашого власного обладнання, і це стало однією зі змін”, — наголосив він.

Інформагенція нагадала, що Велика Британія та інші західні країни цього року пообіцяли більшу збільшили військову допомогу Україні, наприклад, щодо надання танків та бронетехніки, а також зброю великої дальності. Лондон також запропонував навчати українських військових на бойових літаках замість доставлення винищувачів.