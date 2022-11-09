Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг 9 листопада подякував прем’єр-міністру Ріші Сунаку за ключовий внесок Сполученого Королівства в НАТО та його потужну підтримку України.

Про це повідомляє пресслужба НАТО.

Після переговорів глава Альянсу з прем’єр-міністром привітав рішучу підтримку Великої Британії України, включаючи навчання близько 30 000 українських солдатів протягом минулих кількох років.

Генсек наголосив на важливості продовження підтримки України, зазначивши, що недопустимо дозволити дати хибний сигнал авторитарним лідерам, що “вони можуть піти від досягнення своїх цілей, використовуючи жорстоку військову силу”.

Стало відомо, що Велика Британія посилюватиме підтримку українських солдатів протягом зими, повідомив Reuters міністр оборони Бен Уоллес у середу, після тижнів просування українців до південного міста Херсон.

Уоллес приєднався до генсекретаря НАТО Єнса Столтенберга, щоб спостерігати за тренуваннями українських військ у південно-східному англійському місті Лідд, оскільки країна оголосила про постачання Україні ще 12 000 комплектів для ЗСУ в екстремально холодну погоду.

“Зима наближається, і це важливий виклик для обох сторін”, — зауважив Уоллес. “Тож ми сповнені рішучості… дати українським військовим найкращі базові навички, тому що ми вже знаємо, що російські солдати цього не роблять”.

Пізніше Міністерство оборони Великої Британії заявило, що найближчим часом завершить постачання 1000 додаткових ракет класу “земля-повітря” для ЗСУ. Зазначається, що обладнання включає пускові установки та ракети та здатне збивати повітряні цілі, включаючи російські безпілотники та крилаті ракети.

Відповідаючи на запитання щодо повідомлень про відступ російської армії з Херсона, генсек зауважив, що “ми бачили оголошення, але почекаємо і побачимо, що станеться на місці”, додавши, що “відрадно бачити, як хоробрі українські війська здатні звільнити більше української території. Перемоги, здобутки, яких вони досягають, належать хоробрим і відважним українським воїнам, але також важливою є підтримка, яку вони отримують від Сполученого Королівства та союзників НАТО”.

Столтенберг є першим міжнародним лідером, який відвідав Сунака в його резиденції на Даунінг-стріт, і ця зустріч відбувається в той момент, коли Великобританія планує оновити свій Інтегрований огляд оборонних пріоритетів, оскільки уряд зважує скорочення державних витрат.