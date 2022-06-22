Велика Британія повністю підтримує Литву у її рішенні закрити транзит до Калінінграда – Трасс

Міністерка закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс заявила, що країна повністю підтримує рішення Литви закрити транзит до Калінінградського ексклава підсанкційних російських товарів.

Про це глава МЗС написала у Twitter.

“Велика Британія повністю підтримує Литву, яка забороняє транспортувати через їхню країну заборонені товари з Росії. Ми повинні залишатися сильними перед обличчям російської агресії та кинути виклик цим невиправданим загрозам”, – зазначила Трасс.

The UK fully supports Lithuania stopping sanctioned goods from Russia travelling through their country. We must stay strong in the face of Russian aggression and challenge these unjustified threats. 🇬🇧🇱🇹 — Liz Truss (@trussliz) June 22, 2022

18 червня литовська залізниця припинила транзит санкційних товарів з Європи до Калінінградської області.

Губернатор Калінінградської області Антон Аліханов повідомив, що обмеження стосуються будівельних матеріалів, цементу, металів та іншої продукції. За попередніми оцінками, заборона торкнулась від 20 до 40 % товарів.

Водночас залізничне пасажирське сполучення Литви з Калінінградським анклавом і далі здійснюється. Проте через закриття повітряного простору європейських країн для РФ, її літаки літають над Балтійським морем.