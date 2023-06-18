Джерело: SkyNews

Дофінансування відбувається, коли Україна починає контрнаступ проти Росії і додає до обіцяних торік 6,35 мільйона фунтів стерлінгів (8,33 млн дол).

Ще 9 мільйонів фунтів (11,54 млн дол) потенційно можуть надійти від міжнародних союзників.

Пакет допоможе Україні краще захистити свою критично важливу національну інфраструктуру від руйнівних атак Росії, оскільки Київ відкидає російські сили з окупованих ними ділянок південної та східної України.

“Жахливі атаки Росії на Україну не обмежуються їх варварським вторгненням на землю, але також передбачають жахливі спроби атакувати кіберінфраструктуру, яка надає життєво важливі послуги, від банківських послуг до енергопостачання, – зазначив Сунак. Це фінансування має вирішальне значення для припинення цих нападів, зміцнення кіберзахисту України та підвищення здатності країни виявляти та знешкоджувати шкідливі програми, націлені на них”.

Наступного тижня глава британського уряду також закликатиме підприємців і бізнес збільшити свої інвестиції в Україну, щоб допомогти відновити економіку країни після повномасштабного вторгнення Росії.

Зауважимо, у травні Кабінет міністрів України прийняв постанову, яка дозволяє тестувати державні електронні системи на вразливості. Це дасть змогу запустити повноцінну програму національних Bug Bounty.

Зазначимо, що нещодавно Мінцифра, Держспецзв’язку та Міністерство цифровізації Японії підписали тристоронній меморандум про співпрацю у сфері цифрової трансформації. У межах меморандуму Японія допомагатиме Україні розвивати інновації та посилювати кіберзахист.

Сьогодні Україна протистоїть ворогу не лише на фронті, а й у кіберпросторі. Тому технологічні рішення Японії допоможуть посилити українські цифрові кордони та захистити інформаційні системи об’єктів критичної інфраструктури. Також під час зустрічі сторони домовилися про обмін найкращими практиками розвитку IT-галузі та розбудови електронного уряду.