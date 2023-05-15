Велика Британія влітку розпочне навчання українських пілотів, а вже зараз обговорює з іншими країнами можливість передачі Україні винищувачів F-16.

Про це йдеться у заяві уряду Великої Британії.

Як повідомляється, прем’єр-міністр Сполученого Королівства Ріші Сунак ще у лютому заявив, що Британія готує нову програму навчання українських пілотів.

Ця ініціатива покликана підтримати зусилля України у процесі створення нових українських Військово-повітряних сил, оснащених винищувачами F-16, що відповідають стандартам НАТО.

“Цього літа ми плануємо розпочати початковий етап навчання українських пілотів базовій підготовці. Відтак, ми адаптуємо програму, яку використовують британські пілоти, щоб надати українцям навички пілотування, які згодом можна буде використовувати на інших типах літаків”, – йдеться в заяві.

Наголошено, що розробка плану навчань здійснюється у межах співпраці Великої Британії з іншими країнами щодо надання Україні винищувачів F-16, які держава вважає найкращими для того, щоб дати відсіч ворогу.

Раніше зазначалося, що Захід має постачити Україні багатоцільові винищувачі F-16, інакше РФ може отримати контроль над українським повітряним простором, адже росіяни мають в п’ять разів більше літаків, ніж українці.

В Economist наголошують, що аргументи на користь відмови у наданні F-16 стають “затертими”. На початку війни в Україні було близько 125 старих боєздатних літаків, із яких трохи більше ніж половина – винищувачі. Майже 40% із них втрачено. Натомість Росія все ще може виставити приблизно в п’ять разів більше літаків, ніж Україна. Майже всі вони – сучасніші, з радарами більшого радіуса дії та ракетами класу “повітря-повітря”.

Тим часом, за інформацією ЗМІ, президент США Джо Байден зазнає тиску з боку своєї ж Демократичної партії щодо надання Україні винищувачів та ракет великої дальності, оскільки РФ щоденно продовжує обстрілювати українські міста, вбиваючи мирних жителів та завдаючи масштабних руйнувань.

Крім того, група сенаторів США від демократів та республіканців вимагають від Пентагону інформацію про те, що необхідно, аби Сполучені Штати надали Україні винищувачі F-16. На їхню думку, саме сучасні винищувачі допоможуть”змінити правила гри на полі бою”.