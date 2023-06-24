Комітет з надзвичайних ситуацій британського уряду, відомий як COBR, зібрався в суботу, 24 червня, щоб обговорити останні події в Росії та ризики для британських громадян, які зараз перебувають у РФ.

Джерело: Reuters

“Міністр закордонних справ головував на засіданні COBR, щоб повідомити про останню ситуацію, зокрема щодо британських громадян у Росії”, — сказав представник уряду.

Раніше того ж дня Британія оновила свої рекомендації для подорожей , щоб попередити, що після військових дій у російському місті Ростові-на-Дону існує “ризик подальших заворушень по всій країні”.

Прем’єр-міністр Ріші Сунак сказав, що він хоче, щоб “усі сторони несли відповідальність і захищали цивільних осіб”.

Велика Британія також порадила своїм громадяни не їздили в жодну частину Росії, а ті, хто вже там, мають виїхати.

“Якщо ваша присутність у Росії не є необхідною, ми наполегливо рекомендуємо вам розглянути можливість залишити комерційні маршрути”, — йдеться в пораді міністерства.