Джерело: Reuters
“Міністр закордонних справ головував на засіданні COBR, щоб повідомити про останню ситуацію, зокрема щодо британських громадян у Росії”, — сказав представник уряду.
Раніше того ж дня Британія оновила свої рекомендації для подорожей , щоб попередити, що після військових дій у російському місті Ростові-на-Дону існує “ризик подальших заворушень по всій країні”.
Прем’єр-міністр Ріші Сунак сказав, що він хоче, щоб “усі сторони несли відповідальність і захищали цивільних осіб”.
Велика Британія також порадила своїм громадяни не їздили в жодну частину Росії, а ті, хто вже там, мають виїхати.
“Якщо ваша присутність у Росії не є необхідною, ми наполегливо рекомендуємо вам розглянути можливість залишити комерційні маршрути”, — йдеться в пораді міністерства.
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