У Великій Британії спеціальний підрозділ проводить обшуки в будинках родичів підсанкційних росіян, серед яких є олігархи та бізнесмени.

Про це повідомляє ВВС.

Національне агентство по боротьбі зі злочинністю (NCA) створило спеціальний підрозділ K-Cell. Його метою є створення перешкод для громадян РФ та бізнесменів наближених до Кремля, що потрапили під санкції.

“NCA також співпрацює з агентами з нерухомості та спостерігає за тим, як гроші переміщуються через кордони, у тому числі через криптовалюту” – заявив глава NCA Стів Смарт.

Вже було проведено три обшуки в будинках людей, які є родичами або належать до близького оточення російських громадян, які знаходяться під санкціями.

17 травня було проведено обшук у квартирі, яка належить російському олігарху. Це сталося через те, що один із членів його родити отримав на свій банківський рахунок переказ близько 400 тисяч фунтів стерлінгів.

Підозра полягала в тому, що ці кошти були для оплати утримання майна та оплати рахунків. Тому була ймовірність того, що кошти надійшли від особи, яка знаходиться під санкціями. А це означало, що було достатньо доказів, щоб виправдати ордер на обшук для пошуку доказів.

А в березні у будинку іншого підсанкційного олігарха було виявлено та вилучено кілька десятків тисяч фунтів готівкою. Його рахунок заарештували на 1,5 млн фунтів.

Також був випадок, коли було отримано ордери на заморожування банківських рахунків британського бізнесмена Грема Бонем-Картера. Підставами для підозри стало те, що гроші він отримав з активів мільярдера Олега Дерипаски.

“Ми маємо значний досвід у цій сфері, використовуємо весь спектр можливостей, як прихованих, так і відкритих, і об’єднуємо нашу роботу з приватним сектором, а також іншими урядовими відомствами та агентствами”, – додав Стів Смарт.

Проте NCA не розголошує, звідки вони отримують розвідувальні дані для проведення розслідувань.