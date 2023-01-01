Міністерство закордонних справ Великої Британії повідомило, що 1 січня країна припинила весь імпорт російського скрапленого природного газу.

Про це йдеться у дописі відомства у Twitter.

У повідомленні мовиться, що сьогодні Велика Британія повністю припинила імпорт російського скрапленого природного газу.

Ми відрізаємо Путіну шлях до фінансування його незаконної війни і підтримуємо країни по всьому світу у зменшенні їх власної залежності” – йдеться у повідомленні.

Today the UK has ended all imports of Russian Liquefied Natural Gas. We’re cutting Putin off from funding his illegal war and supporting countries around the world to reduce their own dependency.#StandWithUkraine pic.twitter.com/AXEHYhZhSK — Foreign, Commonwealth & Development Office (@FCDOGovUK) January 1, 2023

Зауважимо, що у 2022 році експорт російського газу до Європи різко впав до абсолютного мінімуму з часів СРСР, оскільки його найбільший споживач скоротив імпорт через повномасштабне вторгнення Москви до України, а головний трубопровід був пошкоджений вибухами.

Водночас постачання зрідженого природного газу (ЗПГ) зростає переважно силами компанії “Новатек”. За 11 місяців 2022 року виробництво ЗПГ у Росії зросло на 10% і досягло 29,7 млн ​​тонн, тоді як видобуток “Газпрому” за 2022 рік впав майже на 100 млрд кубів.

Поки що РФ вдалося компенсувати зниження імпорту газу до Європи вищими цінами на енергоносії, а доходи її бюджету від нафти та газу зросли більш ніж на третину за перші 10 місяців.

Раніше Польща та Німеччина пообіцяли навесні спробувати припинити імпорт російської нафти через північну частину “Дружби” до кінця року. Проте провідний польський нафтопереробник Orlen залишається прив’язаним до свого контракту з російською нафтогазовою компанією “Татнефть”.