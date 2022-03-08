Про це інформує американський телеканал CNN.

“Цей перехід дасть ринку, підприємствам і мережам постачання більш ніж достатньо часу, щоб замінити російський імпорт, який становить 8% попиту у Великій Британії”, — зазначив міністр.

Квартенг додав, що уряд працюватиме з компаніями, щоб підтримати їх у пошуку альтернативних поставок.

Велика Британія є потужним виробником нафти та нафтопродуктів, плюс у країни є значні запаси. Крім РФ, переважна більшість імпорту надходить від надійних партнерів, таких як США, Нідерланди та країни Перської затоки.

“Ми будемо працювати з ними цього року, щоб забезпечити подальші поставки”, – зазначив Квартенг.

Він додав, що хоча Велика Британія й не залежить від російського природного газу (він становить лише 4% потреб Великої Британії), все ж уряд вивчає варіанти, щоб повністю припинити це.