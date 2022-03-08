Міністр бізнесу та енергетики Великої Британії Квасі Квартенг заявив, що країна поступово припинить "імпорт російської нафти та нафтопродуктів до кінця 2022 року".

Про це інформує американський телеканал CNN.

“Цей перехід дасть ринку, підприємствам і мережам постачання більш ніж достатньо часу, щоб замінити російський імпорт, який становить 8% попиту у Великій Британії”, — зазначив міністр.

Квартенг додав, що уряд працюватиме з компаніями, щоб підтримати їх у пошуку альтернативних поставок.

NEW – the UK will phase out the import of Russian oil and oil products by the end of 2022. This transition will give the market, businesses and supply chains more than enough time to replace Russian imports – which make up 8% of UK demand. (1/4) — Kwasi Kwarteng (@KwasiKwarteng) March 8, 2022

Велика Британія є потужним виробником нафти та нафтопродуктів, плюс у країни є значні запаси. Крім РФ, переважна більшість імпорту надходить від надійних партнерів, таких як США, Нідерланди та країни Перської затоки.

“Ми будемо працювати з ними цього року, щоб забезпечити подальші поставки”, – зазначив Квартенг.

Він додав, що хоча Велика Британія й не залежить від російського природного газу (він становить лише 4% потреб Великої Британії), все ж уряд вивчає варіанти, щоб повністю припинити це.