Квартенг додав, що уряд працюватиме з компаніями, щоб підтримати їх у пошуку альтернативних поставок.

NEW – the UK will phase out the import of Russian oil and oil products by the end of 2022.

This transition will give the market, businesses and supply chains more than enough time to replace Russian imports – which make up 8% of UK demand.

