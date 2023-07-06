Джерело: Devdiscourse

Гарріс раніше був головою Департаменту східної Європи та Центральної Азії у МЗС Великої Британії та генеральним консулом у Києві з 2003 по 2008 рік.

Посол у Києві Мелінда Сіммонс, яка була призначена на цю посаду в 2019 році, перейде на іншу дипломатичну службу, йдеться в заяві уряду.