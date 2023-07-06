Джерело: Devdiscourse
Гарріс раніше був головою Департаменту східної Європи та Центральної Азії у МЗС Великої Британії та генеральним консулом у Києві з 2003 по 2008 рік.
Посол у Києві Мелінда Сіммонс, яка була призначена на цю посаду в 2019 році, перейде на іншу дипломатичну службу, йдеться в заяві уряду.
- Глава США Джо Байден не підтримав Воллеса на посаду генерального секретаря НАТО після того, як Велика Британія продовжила навчання українських пілотів на F-16 без “зеленого світла” з Білого дому.
- 5 липня у Лондоні міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі й міністр оборони Бен Воллес та їхні польські колеги Збігнєв Рау та Маріуш Блащак зустрілися напередодні саміту НАТО.