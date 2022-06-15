Про це повідомило видання Reuters.

За словами міністра оборони Великої Британії Бена Воллеса, постачання до України обіцяних керованих РСЗВ відбудеться обов’язково. Можливо Лондон надасть більшу кількість зброї, а саме протикорабельних систем типу Brimstone та додаткових протикорабельних ракет Гарпун.

“Важливо допомогти Україні замінити людей на передовий”, – зазначив Воллес.

Сполучене Королівство передасть українським захисникам РСЗВ M270. Реактивна система залпового вогню здатна вражати цілі на відстані до 80 км високоточними ракетами.

Міністр оборони додав, що навчання українських військових не менш важливе, ніж постачання зброї. Країна планує збільшити обсяги навчання. Багато військових перебувають на фронті тривалий час та їх “часто, в артилерійському плані, переважають у дуже високому співвідношенні”. Тому надання зброї та навчених бійців допоможе їх замінити.