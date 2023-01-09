Про це повідомляє SkyNews.

Західне джерело, знайоме з розмовами, повідомило, що “протягом кількох тижнів” точаться дискусії про постачання Збройним силам України певної кількості основного бойового танка Challenger 2 британської армії.

Такий крок ознаменував би значне посилення підтримки Заходом України та міг би спонукати інших союзників по НАТО, зокрема Німеччину, наслідувати цей приклад.

Це спонукало б інших давати танки”, – зазначило джерело.

Уряд Ріші Сунака ще не прийняв остаточного рішення, але якщо він підпише таку поставку, Велика Британія стане першою країною, яка відповість на прохання українських лідерів оснастити свою армію потужними західними танками.

Раніше у Великій Британії високопоставлені політики закликали до створення трибуналу над Росією та її воєнних злочинів за зразком Нюрнберзького трибуналу, на якому судили нацистських лідерів.

Довідка. Challenger 2 – основний бойовий танк сухопутних військ Великої Британії. Також знаходиться на озброєнні в Омані. Велика Британія замовила 127 танків в 1991 році і ще 259 в 1994 р. Оман замовив 18 танків у 1993 р. і ще 20 в листопаді 1997 році. Танк надійшов на озброєння британської армії в 1998 р., остання машина надійшла у війська в 2002 році. Очікується експлуатація танків цієї моделі аж до 2035 року. Танки застосовувалися для ведення бойових дій в Боснії, Косово та Іраку (з 2003 року по 1 вересня 2010).