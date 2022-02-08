Про це повідомляє The Times.
Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що держава готується посилити бойову тактичну групу НАТО в Естонії, яка знаходиться під британським командуванням. Відомо, що для захисту Південно-Східної Європи уряд розглядає можливість відправити винищувачі Typhoon та флот.
Зокрема у Британії активізують участь в Об’єднаних експедиційних силах разом з десятьма країнами Північної Європи та Скандинавії. Також Джонсон зауважив, що британський авіаносець Prince of Wales зараз очолює морські сили швидкого реагування НАТО.
Він наголосив, що в разі ескалації конфлікту з боку Росії, її чекають серйозні санкції. Уряд Джонсона планує просити парламент про додаткові повноваження, щоб ввести обмеження проти осіб та компаній, які мають “стратегічну вагу для Кремля”.
Британські військові допомогли з навчанням 22 тис. українських військовослужбовців, надавши Україні 2 000 протитанкових ракетних установок NLAW, “через що в українському Twitter став трендом хештег “Боже, бережи королеву”.
- Нагадаємо, що військові навчального центру “Десна”, розташованого на Чернігівщині, розпочали інтенсивне навчання із застосування ручних протитанкових ракетних комплексів NLAW, які уряд Великої Британії передав Збройним Силам України. Також відбувся інструктаж на базі 184-го навчального центру Національної академії сухопутних військ ім. Сагайдачного у Старичах Львівської області.
- Також Президент України Володимир Зеленський та Прем’єр-міністр Великої Британії після проведення переговорів оголосили, що Україна отримає новий пакет фінансової допомоги.
- Раніше уряд Великої Британії оголосив про досить жорстку позицію щодо Російської Федерації. Також британський прем’єр-міністр Борис Джонсон звинуватив Москву у намаганні повалити український уряд.