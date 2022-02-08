Уряд Великої Британії розглядає можливість посилення військової присутності в Південно-Східній Європі. Планується відправлення бойових кораблів, а також активізувати військову співпрацю із союзниками в Північній Європі та НАТО.

Про це повідомляє The Times.

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що держава готується посилити бойову тактичну групу НАТО в Естонії, яка знаходиться під британським командуванням. Відомо, що для захисту Південно-Східної Європи уряд розглядає можливість відправити винищувачі Typhoon та флот.

Зокрема у Британії активізують участь в Об’єднаних експедиційних силах разом з десятьма країнами Північної Європи та Скандинавії. Також Джонсон зауважив, що британський авіаносець Prince of Wales зараз очолює морські сили швидкого реагування НАТО.

Він наголосив, що в разі ескалації конфлікту з боку Росії, її чекають серйозні санкції. Уряд Джонсона планує просити парламент про додаткові повноваження, щоб ввести обмеження проти осіб та компаній, які мають “стратегічну вагу для Кремля”.

Британські військові допомогли з навчанням 22 тис. українських військовослужбовців, надавши Україні 2 000 протитанкових ракетних установок NLAW, “через що в українському Twitter став трендом хештег “Боже, бережи королеву”.