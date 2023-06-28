Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак заявив, що Королівство готове до низки сценаріїв перебігу подій у Росії.

Джерело: Reuters

“Поки рано з упевненістю прогнозувати, якими можуть бути наслідки збройного заколоту Пригожина, проте ми, як завжди, готові до низки сценаріїв розвитку подій”, – прокоментував британський прем’єр.

Також він додав, що Велика Британія “уважно стежить” за подіями в Росії після спроби державного перевороту.

За його словами, Британія оперативно проаналізувала наслідки нещодавніх подій в РФ, тому що усвідомлює “потенційно дестабілізуючий вплив” війни Росії на території України, а також напруженість між “вагнерівцями” і режимом Путіна.

Додамо, глава Міністерства закордонних справ Італії Антоніо Таяні заявив, що заколот власника ПВК “Вагнер” Євгєна Пригожина зруйнував міф про єдність “путінської Росії”.

Своєю чергою, міністерка Анналена Бербок зазначила, що заколот очільника ПВК “Вагнер” Євгена Пригожина продемонстрував, що розпочавши та продовжуючи повномасштабну війну проти України президент Росії Володимир Путін руйнує власну країну.

Варто зауважити, що 25 червня Держсекретар США Ентоні Блінкена наголосив, що хаос, викликаний повстанням в РФ проти Кремля, може тривати тижні або місяці.

Водночас, як повідомляли #Букви, уряди в усьому світі уважно стежать за внутрішнім російським протистоянням між ватажком ПВК “Вагнер” Пригожиним з військово-політичним керівництвом РФ.