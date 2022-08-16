У Великій Британії можуть розконсервувати найбільше газове сховище та найближчим часом почати заповнювати його на зиму. Енергокомпанія Centrica, власник British Gas, готова розпочати закачування природного газу в сховище Rough вже на початку вересня, оператори заручилися схваленням від Управління з охорони праці та техніки безпеки.

Про це повідомляє видання DW.

Необхідні лише домовленості між Centrica та британським урядом про держпідтримку, а також формальний дозвіл на відновлення діяльності від Перехідного управління Північного моря (North Sea Transition Authority, NSTA).

Як очікується, заповнення почнеться трохи більш як за два тижні. Об’єкт не використовувався для зберігання газу з 2017 року. Міністр у справах бізнесу, енергетики та промислової стратегії Великої Британії Квазі Квартенг закликав ввести його в експлуатацію, щоб допомогти зміцнити енергетичну безпеку.

П’ять років тому компанія Centrica заявляла, що термін служби Rough добіг кінця і його експлуатація не може бути безпечною, оскільки є сумніви щодо цілісності низки відсіків.

На об’єкт раніше припадало близько 70% усіх потужностей із запасів газу у Великій Британії, він призначений для зберігання близько 3,4 млрд кубометрів.

Крім того, ще близько 5 млрд кубометрів створювали “подушку” для підтримки необхідного тиску.

Centrica націлена на те, щоб після повернення сховища в експлуатацію там було запасено близько 800 млн кубометрів газу на цю зиму і 1,7 млрд кубометрів — на наступну. Поточні обсяги сховищ, що знаходяться в обороті, становлять всього 1,6 млрд кубометрів.