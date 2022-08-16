Про це повідомляє видання DW.
Необхідні лише домовленості між Centrica та британським урядом про держпідтримку, а також формальний дозвіл на відновлення діяльності від Перехідного управління Північного моря (North Sea Transition Authority, NSTA).
Як очікується, заповнення почнеться трохи більш як за два тижні. Об’єкт не використовувався для зберігання газу з 2017 року. Міністр у справах бізнесу, енергетики та промислової стратегії Великої Британії Квазі Квартенг закликав ввести його в експлуатацію, щоб допомогти зміцнити енергетичну безпеку.
П’ять років тому компанія Centrica заявляла, що термін служби Rough добіг кінця і його експлуатація не може бути безпечною, оскільки є сумніви щодо цілісності низки відсіків.
На об’єкт раніше припадало близько 70% усіх потужностей із запасів газу у Великій Британії, він призначений для зберігання близько 3,4 млрд кубометрів.
Крім того, ще близько 5 млрд кубометрів створювали “подушку” для підтримки необхідного тиску.
Centrica націлена на те, щоб після повернення сховища в експлуатацію там було запасено близько 800 млн кубометрів газу на цю зиму і 1,7 млрд кубометрів — на наступну. Поточні обсяги сховищ, що знаходяться в обороті, становлять всього 1,6 млрд кубометрів.
- Європейські ціни на електроенергію підскочили до нового рекорду, оскільки природний газ продовжив зростання, поглибивши енергетичну кризу, яка загрожує занурити регіон у рецесію.
- Тим часом європейські країни на шляху до досягнення цільового показника заповнення газосховищ до початку цієї зими, водночас вартість поповнення запасів становитиме понад 50 мільярдів євро, що в 10 разів більше, ніж середній історичний показник заповнення резервуарів на зиму.
- Стало відомо, що російський “Газпром” з травня спалює газ. Полум’я вирує за російським кордоном тижнями та його можна побачити навіть із Фінляндії.
- Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила про важливість ширшого використання відновлюваних джерел енергії на тлі російської агресії проти України.
- Водночас міністерка енергетики Сімонетта Соммаруга заявила, що Швейцарія могла б запобігти дефіциту енергії, приєднавшись до плану Європейського Союзу скоротити використання газу на 15% цієї зими.