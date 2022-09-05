Велика Британія значно розширить тривалість бойового курсу для українських військових. Навчання продовжать з трьох тижнів до п'яти.

Про це повідомило Sky News.

Більша частина навчання триватиме у Великій Британії. Військові інструктори з восьми країн, зокрема з Нової Зеландії, Швеції та Нідерландів, беруть участь у навчальній місії.

Навчання тривало три тижні, але його вирішили продовжити до двох. Бойовий курс триває на військових базах на півночі, південному заході та південному сході Англії з червня. Навчання встигли пройти близько 4700 військовослужбовців

“Ми повинні зробити все можливе, щоб допомогти їм захистити свої домівки від незаконного та неспровокованого російського вторгнення, і будемо продовжувати робити це стільки, скільки буде потрібно. Ми підтримуємо Україну”, – наголосив міністр оборони Бен Воллес.

Британський міністр чотири рази відвідував місця навчання українських військових.

Основний курс заснований на базовій підготовці піхоти. Бійців ЗСУ навчають поводитися зі зброєю, надавати першу допомогу на полі бою, маскуватися та викладають тактику патрулювання.

Додаткові тижні нададуть можливість отримати розширену підготовку стосовно окопної та міської війни. Ще імітуватимуть операції на автівках та навчання в бойових умовах.