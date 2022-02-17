Про це повідомляє пресслужба уряду Великої Британії.
“Золота віза” раніше дозволяла в’їзд і перебування у Великій Британії, якщо заявник інвестував кошти в акціонерний або позичковий капітал активних і торговельних компаній, зареєстрованих у Великобританії. В уряді зазначили, що проблема цієї програми полягала в “корупційних ризиках”.
“Я не терплю зловживання нашою імміграційною системою. Відповідно до мого нового плану імміграції, я хочу забезпечити довіру британців до системи, зокрема зупинити корумповану еліту, яка загрожує нашій національній безпеці та розкидає брудні гроші по нашим містам”, – заявила міністерка внутрішніх справ Об’єднаного Королівства Пріті Пател.
Утім, у британських газетах Financial Times і The Times раніше повідомлялося, що ситуацію почали обговорювати через “брудні кошти” російських бізнесменів та напружену ситуацію навколо України. Зокрема уряд планував уникнути можливості проникнення в країну активів, пов’язаних із президентом Росії Володимиром Путіним.
Надалі МВС Великої Британії проводитиме реформи маршруту Innovator – частини нової системи імміграції на основі балів. Лондон сподівається, що це буде прозоріше, та ефективніше підтримуватиме економіку Великобританії.
- Нагадаємо, у Верховній Раді виступив з промовою Голова комітету з питань оборони Палати громад парламенту Великої Британії Тобіас Еллвуд.
- У парламенті Великої Британії ухвалили закон, котрим розширили та посилили санкції проти Російської Федерації у разі нового нападу на Україну.
- Також прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон попередив Путіна про посилення НАТО у разі подальшої ескалації ситуації на кордоні з Україною. Він наголосив, що Велика Британія не “здригнеться” у своїй незмінній підтримці Європи.