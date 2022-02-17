Велика Британія скасувала програму отримання "золотих віз" для іноземних інвесторів, що дозволяли прискорене отримання посвідки на проживання в Об'єднаному Королівстві. Уряд пов'язує це з корупцією, ЗМІ — з агресією Росії.

Про це повідомляє пресслужба уряду Великої Британії.

“Золота віза” раніше дозволяла в’їзд і перебування у Великій Британії, якщо заявник інвестував кошти в акціонерний або позичковий капітал активних і торговельних компаній, зареєстрованих у Великобританії. В уряді зазначили, що проблема цієї програми полягала в “корупційних ризиках”.

“Я не терплю зловживання нашою імміграційною системою. Відповідно до мого нового плану імміграції, я хочу забезпечити довіру британців до системи, зокрема зупинити корумповану еліту, яка загрожує нашій національній безпеці та розкидає брудні гроші по нашим містам”, – заявила міністерка внутрішніх справ Об’єднаного Королівства Пріті Пател.

Утім, у британських газетах Financial Times і The Times раніше повідомлялося, що ситуацію почали обговорювати через “брудні кошти” російських бізнесменів та напружену ситуацію навколо України. Зокрема уряд планував уникнути можливості проникнення в країну активів, пов’язаних із президентом Росії Володимиром Путіним.

Надалі МВС Великої Британії проводитиме реформи маршруту Innovator – частини нової системи імміграції на основі балів. Лондон сподівається, що це буде прозоріше, та ефективніше підтримуватиме економіку Великобританії.