Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Він також додав, що цю техніку шукають і росіяни. Очільник Міноборони Британії зазначив, що 23 країни мають запаси російського обладнання.

“Іноді ми стикаємося з росіянами, які шукають, до речі, в деяких країнах, а також шукають певні свої запаси, тому що вони швидко закінчуються”, — сказав він.

Наприклад, Афганістан, куди Радянський Союз вторгся в 1979 році, ймовірно, має старі запаси радянської техніки, проте Воллес припустив, що навіть росіяни не наважаться там купувати зброю.