Про це повідомляє The Wall Street Journal.
Він також додав, що цю техніку шукають і росіяни. Очільник Міноборони Британії зазначив, що 23 країни мають запаси російського обладнання.
“Іноді ми стикаємося з росіянами, які шукають, до речі, в деяких країнах, а також шукають певні свої запаси, тому що вони швидко закінчуються”, — сказав він.
Наприклад, Афганістан, куди Радянський Союз вторгся в 1979 році, ймовірно, має старі запаси радянської техніки, проте Воллес припустив, що навіть росіяни не наважаться там купувати зброю.
- Прем’єр-міністр Сполученого Королівства прокоментував можливість нормалізації відносин із президентом РФ Володимиром Путіним та Росією загалом.
- Нагадаємо, прем’єр-міністр Великої Британії вважає, що широкомасштабне вторгнення Росії в Україну – це “кінець епохи після холодної війни”.
- Також Велика Британія планує надати Україні додаткову військову допомогу на суму 1,3 млрд фунтів стерлінгів, що еквівалентно сумі у понад 1,5 млрд доларів США.
- Окрім цього, Велика Британія надасть фінансову допомогу у розмірі 45 мільйонів фунтів для гуманітарних організацій, які опікуються найбільш уразливими верствами населення України.