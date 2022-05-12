Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що його країна скуповує техніку радянського та російського виробництва, щоб передати її Україні.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Він також додав, що цю техніку шукають і росіяни. Очільник Міноборони Британії зазначив, що 23 країни мають запаси російського обладнання.

“Іноді ми стикаємося з росіянами, які шукають, до речі, в деяких країнах, а також шукають певні свої запаси, тому що вони швидко закінчуються”, — сказав він.

Наприклад, Афганістан, куди Радянський Союз вторгся в 1979 році, ймовірно, має старі запаси радянської техніки, проте Воллес припустив, що навіть росіяни не наважаться там купувати зброю.