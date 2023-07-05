5 липня у Лондоні міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі й міністр оборони Бен Воллес та їхні польські колеги Збігнєв Рау та Маріуш Блащак зустрілися напередодні саміту НАТО.

Джерело: The Guardian

Кожна країна акцентувала свою взаємну згоду стосовно оборони та зовнішньої політики перед зустріччю НАТО наступного тижня, де ключовою темою буде вимога України щодо конкретних кроків до членства, після завершення війни з Росією.

Міністр закордонних справ Польщі Рау зазначив, що “ми не сумніваємося, що на цьому саміті Україна стане інституційно ближчою до НАТО”, і наголосив, що Варшава допоможе Україні привести свої політичні та військові структури до стандартів альянсу.

Клеверлі був більш обережним і зауважив, що спосіб, яким Україна модернізувала свою армію під час війни, скоротить кінцевий термін, коли країна зможе приєднатися.

Процес, за яким Швеція та Фінляндія подали заявку, був скороченим. Я вважаю, що ми повинні думати про це, коли обговорюємо, який процес приєднання буде для України”, – заявив очільник британського відомства.

Зауважимо, лідери Італії та Польщі Джорджія Мелоні та Матеуш Моравецький посилили тиск на деяких інших членів НАТО перед майбутнім самітом у Вільнюсі, закликавши до “реальних гарантій безпеки” для України.

Україна і Північноатлантичний альянс започаткували Раду з управління проєктами Комплексного пакету допомоги, що спрямовані на зміцнення обороноздатності України.

Станом на 10 червня кількість держав, які офіційно підтримали вступу України до НАТО, становила 20.

15 червня Європейський парламент схвалив резолюцію на підтримку України, в якій закликають членів НАТО прийняти України до Альянсу після завершення повномасштабної війни.