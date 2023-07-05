Джерело: The Guardian
Кожна країна акцентувала свою взаємну згоду стосовно оборони та зовнішньої політики перед зустріччю НАТО наступного тижня, де ключовою темою буде вимога України щодо конкретних кроків до членства, після завершення війни з Росією.
Міністр закордонних справ Польщі Рау зазначив, що “ми не сумніваємося, що на цьому саміті Україна стане інституційно ближчою до НАТО”, і наголосив, що Варшава допоможе Україні привести свої політичні та військові структури до стандартів альянсу.
Клеверлі був більш обережним і зауважив, що спосіб, яким Україна модернізувала свою армію під час війни, скоротить кінцевий термін, коли країна зможе приєднатися.
Процес, за яким Швеція та Фінляндія подали заявку, був скороченим. Я вважаю, що ми повинні думати про це, коли обговорюємо, який процес приєднання буде для України”, – заявив очільник британського відомства.
Зауважимо, лідери Італії та Польщі Джорджія Мелоні та Матеуш Моравецький посилили тиск на деяких інших членів НАТО перед майбутнім самітом у Вільнюсі, закликавши до “реальних гарантій безпеки” для України.
Україна і Північноатлантичний альянс започаткували Раду з управління проєктами Комплексного пакету допомоги, що спрямовані на зміцнення обороноздатності України.
Станом на 10 червня кількість держав, які офіційно підтримали вступу України до НАТО, становила 20.
15 червня Європейський парламент схвалив резолюцію на підтримку України, в якій закликають членів НАТО прийняти України до Альянсу після завершення повномасштабної війни.
- Президент Володимир Зеленський закликав президента США Джо Байдена запросити Україну до НАТО “вже зараз” – навіть якщо членство настане лише після війни.
- Адміністрація президента США Джо Байдена намагається переконати союзників по НАТО, аби Україну прийняли до Альянсу. Американський лідер разом з командою перебувають в розпалі переговорів щодо термінів.
- 19 червня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг зазначив, що на саміті Альянсу, що відбудеться у Вільнюсі, Україна не отримає формального запрошення.
- 28 червня генсек НАТО Єнс Столтенберг після зустрічі з прем’єр-міністеркою Естонії Каєю Каллас у Брюсселі зазначив, що Альянс повинен дати потужний сигнал про те, що готовий захищати кожен дюйм своєї території на тлі повідомлень про переміщення російської групи найманців до РБ. Натомість глава естонського уряду переконана, що вступ України до НАТО забезпечить стабільний мир на континенті.