Про це 31 березня заявив британський міністр оборони Бен Воллес, пише інформаційне агентство Reuters.

“Сьогодні в Україну надходитиме більше військової допомоги, зокрема летальної зброї. Ряд країн виступив з новими ідеями або навіть з більшими обіцянками грошей”, – зазначив Уоллес.

За його словами, летальне озброєння містить зокрема артилерію більшої дальності, боєприпаси та більше зенітної зброї.

Раніше у Міністерстві оборони США повідомили, що перші шість із “приблизно 30” від загальної кількості партій постачання нинішнього раунду допомоги США в галузі безпеки Україні вже переміщено в регіон.