Велика Британія та її союзники домовилися надіслати Україні більше летальної зброї, щоб допомогти захистити її від російського вторгнення,

Про це 31 березня заявив британський міністр оборони Бен Воллес, пише інформаційне агентство Reuters.

“Сьогодні в Україну надходитиме більше військової допомоги, зокрема летальної зброї. Ряд країн виступив з новими ідеями або навіть з більшими обіцянками грошей”, – зазначив Уоллес.

За його словами, летальне озброєння містить зокрема артилерію більшої дальності, боєприпаси та більше зенітної зброї.

Раніше у Міністерстві оборони США повідомили, що перші шість із “приблизно 30” від загальної кількості партій постачання нинішнього раунду допомоги США в галузі безпеки Україні вже переміщено в регіон.