Про це 31 березня заявив британський міністр оборони Бен Воллес, пише інформаційне агентство Reuters.
“Сьогодні в Україну надходитиме більше військової допомоги, зокрема летальної зброї. Ряд країн виступив з новими ідеями або навіть з більшими обіцянками грошей”, – зазначив Уоллес.
За його словами, летальне озброєння містить зокрема артилерію більшої дальності, боєприпаси та більше зенітної зброї.
Раніше у Міністерстві оборони США повідомили, що перші шість із “приблизно 30” від загальної кількості партій постачання нинішнього раунду допомоги США в галузі безпеки Україні вже переміщено в регіон.
- 30 березня Президент України Володимир Зеленський провів телефонні перемовини з Президентом Сполучених Штатів Америки Джо Байденом. Розмова тривала годину, домовилися про постачання оборонного озброєння та нові санкції проти РФ.
- Двопартійна група сенаторів США звернулась до адміністрації президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена з закликом пришвидшити постачання озброєння для України.
- Очільник Центру урядового зв’язку Великої Британії сер Джеремі Флемінг вважає, що Путін неправильно розрахував масштаби українського опору, з яким зустрінуть російські війська.