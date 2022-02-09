Велика Британія спорядить до України ракетне озброєння для кораблів, котре дасть змогу протистояти Російській Федерації у водах Чорного та Азовського морів.

Про це Надзвичайний та Повноважний Посол України у Великій Британії Вадим Пристайко зазначив в інтерв’ю Радіо НВ.

Велика Британія та Україна вже підписали воєнну угоду на $2 млрд. Угодою передбачається реалізація чотирьох воєнних проєктів: спорудження двох кораблів у Шотландії, спорудження кораблів спочатку на британських, а потім на українських корабельнях, та ракетне озброєння.

“Вперше наші Збройні сили отримають реальну зброю, ракети, які нам дозволять нарешті бодай щось протиставити росіянам у Чорному та Азовському морях”, – наголосив дипломат.

За словами Вадима Пристайка, Велика Британія хоче знайти для себе нових друзів, а Україна, попри увесь багаж проблем, зокрема протистояння з РФ, підходить на роль такого друга. Через це Велика Британія готова до відповідного кроку.

Нагадаємо, 22 січня стало відомо, що два протимінні кораблі вже готові передати Україні, триває їх дообладнання в британській компанії. Тоді український посол наголосив, що Британія спорядить до України протикорабельні ракети, котрі встановлять на українські швидкісні катери.

Вже 27 січня Верховна Рада ратифікувала рамкову угоду між урядами України та Великої Британії щодо офіційної кредитної підтримки розвитку можливостей ВМС ЗСУ.

Довідка. 12 листопада 2021 року у Лондоні посол України у Великій Британії Вадим Пристайко підписав українсько-британську рамкову угоду.

Документом передбачається фінансування у 1,7 млрд фунтів для закупівлі та обслуговування двох протимінних кораблів, спільного виробництва восьми ракетних кораблів та фрегата. Також планується постачання і модернізація озброєння для наявних суден і консультаційно-технічна підтримка будівництва військово-морської інфраструктури.

Згідно з Меморандумом від 7 жовтня 2020 року, програму будівництва та модернізації кораблів ВМС України очолить британська компанія Babcock International Group. Також долучатимуться MBDA, Thales і Royal Haskoning DHV. Усі компанії тісно співпрацюватимуть з українською промисловістю.