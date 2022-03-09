Про це інформує американський телеканал CNN.

“Найкращий спосіб допомогти захистити небо — це зенітне озброєння, яке Велика Британія зараз постачає Україні”, — зазначила Трасс, виступаючи разом зі своїм американським колегою, держсекретарем Ентоні Блінкеном у Вашингтоні.

Велика Британія не прагне створити заборонену для польотів зону над коридорами евакуації в Україні, оскільки це “призвело б до прямого протистояння між НАТО та РФ”.

Трасс наголосила, що Велика Британія хотіла б повної заборони платіжної системи SWIFT у РФ і припинити використання російських нафти та газу країнами G7.

Глава МЗС зазначила, що Заходу необхідно подвоїти санкції проти агресора.

Міністерка закордонних справ заявила, що хоча вторгнення РФ в Україну спричиняє “великий біль і страждання”, водночас Путін “не досягає того прогресу, який планував”.

“Ми здивували Путіна своєю єдністю та жорсткістю наших санкцій, які вдарили по банках, кораблях, літаках, олігархах та доходах від нафти та газу. І хоробрий український народ здивував його своєю рішучістю та лідерством. Зараз не час розслаблюватися. Путін повинен зазнати невдачі”, – резюмувала Трасс.