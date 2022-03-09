Про це інформує американський телеканал CNN.
“Найкращий спосіб допомогти захистити небо — це зенітне озброєння, яке Велика Британія зараз постачає Україні”, — зазначила Трасс, виступаючи разом зі своїм американським колегою, держсекретарем Ентоні Блінкеном у Вашингтоні.
Велика Британія не прагне створити заборонену для польотів зону над коридорами евакуації в Україні, оскільки це “призвело б до прямого протистояння між НАТО та РФ”.
Трасс наголосила, що Велика Британія хотіла б повної заборони платіжної системи SWIFT у РФ і припинити використання російських нафти та газу країнами G7.
Глава МЗС зазначила, що Заходу необхідно подвоїти санкції проти агресора.
Міністерка закордонних справ заявила, що хоча вторгнення РФ в Україну спричиняє “великий біль і страждання”, водночас Путін “не досягає того прогресу, який планував”.
“Ми здивували Путіна своєю єдністю та жорсткістю наших санкцій, які вдарили по банках, кораблях, літаках, олігархах та доходах від нафти та газу. І хоробрий український народ здивував його своєю рішучістю та лідерством. Зараз не час розслаблюватися. Путін повинен зазнати невдачі”, – резюмувала Трасс.
- Нагадаємо, Велика Британія планує постачати Україні зенітні ракети, щоб допомогти їй захистити небо від російського вторгнення. Про це заявив міністр оборони Бен Воллес, підкресливши, що ця технологія підпадає під визначення оборонної зброї.
- Стало відомо, що збройні сили України днями розбомбили танкову групу ворога та її повітряне прикриття. Наша сторона отримала секретний GPS-навігатор окупантів та взяла у полон пілотів СУ-30, котрі бомбили мирне населення.
- Кремль звинуватив Сполучені Штати в оголошенні РФ економічної війни, яка сіє хаос на енергетичних ринках, і попередив Вашингтон, що розглядає свою відповідь на заборону російської нафти та решти енергоносіїв.