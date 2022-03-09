9 березня міністерка закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс заявила, що її держава надасть Україні системи протиповітряної оборони. Та наголосила, що Путін має зазнати невдачі.

Про це інформує американський телеканал CNN.

“Найкращий спосіб допомогти захистити небо — це зенітне озброєння, яке Велика Британія зараз постачає Україні”, — зазначила Трасс, виступаючи разом зі своїм американським колегою, держсекретарем Ентоні Блінкеном у Вашингтоні.

Велика Британія не прагне створити заборонену для польотів зону над коридорами евакуації в Україні, оскільки це “призвело б до прямого протистояння між НАТО та РФ”.

Трасс наголосила, що Велика Британія хотіла б повної заборони платіжної системи SWIFT у РФ і припинити використання російських нафти та газу країнами G7.

Глава МЗС зазначила, що Заходу необхідно подвоїти санкції проти агресора.

Міністерка закордонних справ заявила, що хоча вторгнення РФ в Україну спричиняє “великий біль і страждання”, водночас Путін “не досягає того прогресу, який планував”.