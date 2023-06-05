Велика Британія та Данія спільно підштовхують США до придбання F-16 для України

Цього тижня президент США Джо Байден має намір провести переговори щодо підтримки України з главою британського уряду Ріші Сунаком та прем’єр-міністром Данії Метте Фредеріксен.

Джерело: SkyNews

Обговорення під час зустрічі мають зосередити на війні РФ проти України, включно з зусиллями щодо підготовки та, зрештою, оснащення Києва винищувачами F-16.

Велика Британія та Данія відіграли основну роль у спільному міжнародному плані, який Байден лише нещодавно схвалив після кількох місяців опору закликам Володимира Зеленського.

Раніше Байден зустрівся з Фредеріксеном, обидва лідери пообіцяли працювати разом, щоб подолати російську агресію в Україні.

8 червня глава США також має провести зустріч з Сунаком.

Як зауважив речник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі увагу зосередять на обговоренні довгострокових потреб України в безпеці.

“І саме тут F-16 вступають у цю дискусію”.

Данія придбала десятки F-16 американського виробництва з 1970-х років і зазначила, що готова надати Україні деякі з них.

Велика Британія рішуче виступає за створення коаліції для постачання Україні винищувачів і заявляє, що підтримає отримання ЗСУ F-16.

Водночас країна не має жодних F-16, і виключила надсилання реактивних літаків Typhoon Королівських ВПС. Натомість Лондон запропонував провести навчання на винищувачах для українських пілотів.

Раніше зазначалося, що Захід має постачити Україні багатоцільові винищувачі F-16, інакше РФ може отримати контроль над українським повітряним простором, адже росіяни мають в п’ять разів більше літаків, ніж українці.

В Economist наголошують, що аргументи на користь відмови у наданні F-16 стають “затертими”. На початку війни в Україні було близько 125 старих боєздатних літаків, із яких трохи більше ніж половина – винищувачі. Майже 40% із них втрачено. Натомість Росія все ще може виставити приблизно в п’ять разів більше літаків, ніж Україна. Майже всі вони – сучасніші, з радарами більшого радіуса дії та ракетами класу “повітря-повітря”.

Вже 17 травня міністр оборони Бен Воллес заявив, що Велика Британія може підтримати українських військових, надавши допомогу іншим країнам, які готові постачати винищувачі та іншу військову техніку в Україну.

Окрім цього, посадовці з Центральної та Східної Європи припускають, що восени 2023 року Україна вже зможе отримати винищувачі американського виробництва F-16.

На початку 12-ої зустрічі у форматі “Рамштайн” міністр оборони США Ллойд Остін запевнив, що союзники сконцентруються на зміцненні протиповітряної оборони України. Країни-партнери також погодили новий пакет озброєння для України.

22 травня офіційний представник Державного департаменту США Метью Міллер заявив, що постачання Україні винищувачів літаків F-16 є пріоритетом для Сполучених Штатів. Їх спорядження мають намір розпочати вже найближчими місяцями.

5 червня міністр оборони ФРН Борис Пісторіус заявив, що уряд Німеччини може переглянути свою позицію щодо можливого постачання сучасних західних винищувачів Україні.