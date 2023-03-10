У Парижі прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак та президент Франції Емманюель Макрон домовились спільними зусиллями їхніх країн навчати українських морських піхотинців.

Про це лідери держав заявили під час спільної пресконференції, передає телеканал Sky News.

За словами президента Макрона, у Парижі та Лондоні роблять усе можливе, аби російсько-українська повномасштабна війна не поширилась на інші частини світу.

“Ми ухвалили рішення про конкретні спільні дії щодо підготовки українських військових і високотехнологічних сегментів”, — додав він.

Водночас британський прем’єр-міністр наголосив, що Сполучене Королівство та Франція працюють над тим, щоби президент РФ Володимир Путін ніколи більше не зміг використати енергетику як зброю.

“Ми домовилися навчати українських морських піхотинців, допомагаючи Україні отримати вирішальну перевагу на полі бою і виграти цю війну”, — зазначив Сунак.