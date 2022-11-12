Велика Британія та Європейський Союз планують бойкотувати виступ міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова на саміті G20 і закликатимуть союзників зробити те саме.

Про це повідомило The Telegraph.

“Ми намагаємося працювати з партнерами, аби дуже, дуже, дуже твердо показати, що міжнародне співтовариство думає про всі ці злочини, звірства і незаконні дії Росії”, – заявив представник зовнішньополітичної служби ЄС на умовах анонімності.

Також він додав, що це означає відмову від зустрічей з Лавровим або з будь-ким, хто очолює російську делегацію.

За словами представника ЄС, Велика Британія не прагне координувати з ЄС зовнішню політику в цілому, але в цьому питанні Лондон має ту ж саму мету і взаємно підсилює спільні зусилля.

Велика Британія та ЄС планують протистояти Москві у зв’язку з її незаконним повномасштабним вторгненням в Україну та закликають до деескалації війни.

У виданні зазначили з посиланням на слова одного з офіційніх представник ЄС, що війна в Україні буде в центрі уваги на Балі.Також буде коаліція , натомість Росія буде ізольована.

“Як і раніше, Лавров почує, наскільки ізольована Росія”, – заявив чиновник ЄС.

Європейські співрозмовники The Telegraph наголосили, що не прагнуть підштовхувати Україну до мирних переговорів: вони мають відбуватися на умовах, прийнятних для України.

“Завтра в Україні буде мир, якщо Росія припинить війну, але не буде України, якщо Україна припинить війну. Зараз не час для війни, але ми чітко усвідомлюємо, що нічого, що стосується України, не може бути зроблено без України. Україна повинна вирішити, коли вони хочуть вести переговори”, – сказав чиновник ЄС на умовах анонімності.

За даними видання, ЄС і Велика Британія мають певні побоювання щодо спільної співпраці Китаю і Росії, аби вплинути на будь-яку спільну заяву із закликом до деескалації.

“Зараз ми працюємо над тим, які формулювання будуть прийнятними для всіх, але є певні обмеження щодо цього”, – пояснив співрозмовник The Telegraph.

Варто зазначити, що світові лідери не візьмуть участь в офіційному “сімейному фото” під час зустрічі на саміті G20 через дискомфорт у зв’язку з присутністю Росії. За традицією світові лідери на початку саміту роблять спільне фото, що є джерелом цікавої динаміки, коли лідери спілкуються і вітають один одного на публіці.

Але на саміті в Індонезії, який розпочнеться наступного вівторка, спільних фотографій не буде, попри те, що президент Росії Володимир Путін заявив, що не буде на ньому присутній. Замість Путін на саміті “Великої двадцятки” буде присутній голова МЗС РФ Сергій Лавров.

Зазначимо, що у Міністерстві закордонних справ Великої Британії вважають, що Росія не має морального права брати участь у саміті лідерів “Великої двадцятки”, який відбудеться у листопаді на Балі. З такою заявою у британському МЗС виступили після того, як президент Індонезії Джоко Відодо заявив, що президент РФ Володимир Путін приїде на саміт G-20.