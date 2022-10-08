Про це повідомляє Reuters.
Генеральна Асамблея збирається наступного тижня проголосувати за проєкт резолюції, яка засуджує незаконні так звані “референдуми” та спробу анексії Росією територій України. Проєкт резолюції підтверджує суверенітет, незалежність й територіальну цілісність України, а також закликає інші держави не визнавати дії Росії.
У листі до держав ООН на початку цього тижня представник Російської Федерації в ООН Василь Небензя лобіював проведення таємного голосування, стверджуючи, що деяким країнам може бути “дуже важко висловлювати свою позицію публічно”.
Натомість постійна представниця Великої Британії в Організації Об’єднаних Націй Барбара Вудворд заявила, що правила Генеральної Асамблеї ООН чітко свідчать про те, що будь-який представник може вимагати проведення відкритого голосування.
Вона зазначила, що проведення таємного голосування щодо резолюції Генеральної Асамблеї “суперечило б прецеденту, створеному багато десятиріч тому, а також підірвало б практику найбільш представницького дорадчого органу у світі”.
“Саме тому ми вимагаємо відповідно до правила 87b, щоб було проведено занесене в протокол голосування щодо резолюції”, – наголосила Барбара Вудворд.
Варто зазначити, що Європейський Союз викликав тимчасового повіреного у справах РФ при ЄС Кирила Логвінова. У блоці висловили рішуче засудження через анексію частин Донецької, Херсонської, Луганської та Запорізької областей України.
Євросоюз закликав Москву змінити “незаконний акт” щодо анексії та вивести всі свої війська з усієї території України. В ЄС заявили, що вони ніколи не визнають цей крок з боку РФ. “Ці рішення Росії є недійсними і не можуть мати жодних правових наслідків”, — зазначено у повідомленні.
- 30 вересня президент Російської Федерації Володимир Путін підписав “договори про вступ до складу Росії” захоплених українських територій Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей і заявив, що відтепер їхні мешканці є громадянами РФ.
- Міністерство закордонних справ Грузії рішуче засуджує проведені Російською Федерацією псевдореферендуми та спробу незаконної анексії територій України.
- Президент Сполучених Штатів Джо Байден заявив, що його держава й надалі підтримуватиме зусилля України для відновлення контролю над окупованими Росією територіями. У такий спосіб, він відреагував на дії РФ щодо анексії частини наших територій 30 вересня.