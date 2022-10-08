Велика Британія відхилила заклик Російської Федерації щодо таємного голосування на Генеральній Асамблеї ООН з приводу псевдореферендумів, які були проведені Росією на тимчасово окупованих територіях України.

Про це повідомляє Reuters.

Генеральна Асамблея збирається наступного тижня проголосувати за проєкт резолюції, яка засуджує незаконні так звані “референдуми” та спробу анексії Росією територій України. Проєкт резолюції підтверджує суверенітет, незалежність й територіальну цілісність України, а також закликає інші держави не визнавати дії Росії.

У листі до держав ООН на початку цього тижня представник Російської Федерації в ООН Василь Небензя лобіював проведення таємного голосування, стверджуючи, що деяким країнам може бути “дуже важко висловлювати свою позицію публічно”.

Натомість постійна представниця Великої Британії в Організації Об’єднаних Націй Барбара Вудворд заявила, що правила Генеральної Асамблеї ООН чітко свідчать про те, що будь-який представник може вимагати проведення відкритого голосування.

Вона зазначила, що проведення таємного голосування щодо резолюції Генеральної Асамблеї “суперечило б прецеденту, створеному багато десятиріч тому, а також підірвало б практику найбільш представницького дорадчого органу у світі”.

“Саме тому ми вимагаємо відповідно до правила 87b, щоб було проведено занесене в протокол голосування щодо резолюції”, – наголосила Барбара Вудворд.

Варто зазначити, що Європейський Союз викликав тимчасового повіреного у справах РФ при ЄС Кирила Логвінова. У блоці висловили рішуче засудження через анексію частин Донецької, Херсонської, Луганської та Запорізької областей України.

Євросоюз закликав Москву змінити “незаконний акт” щодо анексії та вивести всі свої війська з усієї території України. В ЄС заявили, що вони ніколи не визнають цей крок з боку РФ. “Ці рішення Росії є недійсними і не можуть мати жодних правових наслідків”, — зазначено у повідомленні.