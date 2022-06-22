Про це повідомило російське пропагандистське видання “Інтерфакс”.
Перший заступник голови комітету Ради Федерації РФ з міжнародних справ Володимир Джабаров заявив, що їхні делегати своєчасно звернулися до керівництва асамблеї. МЗС РФ опрацювало та розв’язало питання про надання британською стороною гарантій видачі парламентаріям в’їзних віз до Британії.
Проте уряд Великої Британії відповів, що “не може видати візи членам російської делегації в ПА ОБСЄ, з якою б метою вони не відвідували країну”. Російський політик розцінив цю відповідь як обурливу.
Зазначимо, що 29-та щорічна сесія Парламентської асамблеї ОБСЄ відбудеться 2-6 липня 2022 року. Вона мине в Бірмінгемі.
- Нагадаємо, проросійська пропаганда продовжує поширювати свої наративи. Наприклад, постійний представник РФ в ООН Василь Небезя заявив, що у росіян “як і раніше, добре ставлення до українського народу, його культури та мови”, однак зараз українські лідери реалізують чужий для Росії та України геополітичний порядок денний.
- Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця помітив, що свого часу Рада Безпеки та Генасамблеї ООН не голосували за прийняття РФ. Річ у тім, що після розвалу Радянського союзу у 1991 році Росія брала участь у засіданнях, хоча на той момент була відсутньою в Статуті ООН і взагалі у списку країн-членів ООН.