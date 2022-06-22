Сполучене Королівство відмовило делегації з РФ в отриманні віз для участі в липневій сесії Парламентської асамблеї (ПА) ОБСЄ.

Про це повідомило російське пропагандистське видання “Інтерфакс”.

Перший заступник голови комітету Ради Федерації РФ з міжнародних справ Володимир Джабаров заявив, що їхні делегати своєчасно звернулися до керівництва асамблеї. МЗС РФ опрацювало та розв’язало питання про надання британською стороною гарантій видачі парламентаріям в’їзних віз до Британії.

Проте уряд Великої Британії відповів, що “не може видати візи членам російської делегації в ПА ОБСЄ, з якою б метою вони не відвідували країну”. Російський політик розцінив цю відповідь як обурливу.

Зазначимо, що 29-та щорічна сесія Парламентської асамблеї ОБСЄ відбудеться 2-6 липня 2022 року. Вона мине в Бірмінгемі.