Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Обидва тепер підлягають заморожуванню активів за “отримання вигоди від уряду РФ або підтримку уряду РФ, працюючи менеджером афілійованої з урядом РФ організації”.

Санкції відновили після того, як у Великій Британії вирішили, що мають достатньо доказів, щоб включити їх у список відповідно до власних правових критеріїв.

Колишні члени правління були включені до початкової хвилі санкцій, оголошених у березні відповідно до правил, які дозволяли Британії тимчасово застосовувати ті самі санкції, що й ті, що були введені союзниками, поки британські чиновники збиратимуть власні докази.

Раніше їх виключили зі списку санкцій у липні, коли закінчився термін обґрунтування.