2 серпня британський уряд заявив, що відновив санкції проти двох колишніх членів правління нафтової компанії "Роснефть" Дідьє Казіміро та Желько Руньє.

Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Обидва тепер підлягають заморожуванню активів за “отримання вигоди від уряду РФ або підтримку уряду РФ, працюючи менеджером афілійованої з урядом РФ організації”.

Санкції відновили після того, як у Великій Британії вирішили, що мають достатньо доказів, щоб включити їх у список відповідно до власних правових критеріїв.

Колишні члени правління були включені до початкової хвилі санкцій, оголошених у березні відповідно до правил, які дозволяли Британії тимчасово застосовувати ті самі санкції, що й ті, що були введені союзниками, поки британські чиновники збиратимуть власні докази.

Раніше їх виключили зі списку санкцій у липні, коли закінчився термін обґрунтування.