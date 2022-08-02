Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.
Обидва тепер підлягають заморожуванню активів за “отримання вигоди від уряду РФ або підтримку уряду РФ, працюючи менеджером афілійованої з урядом РФ організації”.
Санкції відновили після того, як у Великій Британії вирішили, що мають достатньо доказів, щоб включити їх у список відповідно до власних правових критеріїв.
Колишні члени правління були включені до початкової хвилі санкцій, оголошених у березні відповідно до правил, які дозволяли Британії тимчасово застосовувати ті самі санкції, що й ті, що були введені союзниками, поки британські чиновники збиратимуть власні докази.
Раніше їх виключили зі списку санкцій у липні, коли закінчився термін обґрунтування.
- Нагадаємо, ексканцлер Німеччини Герхард Шрьодер, що є близьким другом президента РФ Володимира Путіна, йде з посади голови правління нафтового гіганта “Роснєфть”.
- З 1 серпня у Великій Британії вступив у дію Реєстр закордонних юридичних осіб. Він має ускладнити обходити санкції, зокрема росіянам.
- 2 серпня Сполучені Штати Америки оголосили розширення списку санкцій проти РФ. До переліку потрапили російські бізнесмени, 36 компаній наукового та військово-промислового комплексу, ексгімнастка Аліна Кабаєва та так званий мер Маріуполя Костянтин Іващенко, призначений росіянами після окупації міста російськими військами.