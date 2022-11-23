Велика Британія надасть ЗСУ гелікоптери Sea King. Сполучене Королівство надішле їх вперше з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Про це повідомило BBC.

Щодо передачі гвинтокрила оголосило Міністерство оборони Великої Британії. Bloomberg навело слова глави британського Міноборони Бена Волесса, що це перший випадок передачі гелікоптера.

Sea King призначені для пошуку й порятунку. BBC заявило, що перший з них вже прибув до України.

Бен Воллес оголосив про передачу авіації в Осло під час зустрічі з союзниками. Ще Велика Британія надасть 10 тисяч додаткових артилерійських снарядів.

Українські екіпажі проходили навчання на британській території протягом останніх шести тижнів. Тренування охоплювали польоти та обслуговування цих гвинтокрилів.

Раніше Sea King використовувалися Королівськими ВПС і Королівським військово-морським флотом. З експлуатації зняли останній екземпляр у 2018 році.

З початку широкомасштабного вторгнення деякі країни надсилали в Україну пілотовані літаки. Проте запити до західних країн стосовно винищувачів залишаються без відповіді.