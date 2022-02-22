Велика Британія запровадить жорсткі економічні санкції проти Росії. Сполучене Королівство пригрозило РФ, що вони торкнуться перекриття доступу до двох міжнародних валют із заблокуванням можливості залучення капіталу в Лондон.

Про це повідомляє міжнародне видання Reuters.

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон наголосив, що це буде лише перша хвиля економічних санкцій проти Росії. Джонсон запевнив, що їх планують ввести не тільки проти так званих “ДНР” і “ЛНР”, а й стосовно самої РФ.

“Ми негайно введемо пакет економічних санкцій”, – заявив Джонсон.

Зокрема британський уряд націлений на економічні інтереси Росії. Велика Британія пригрозила, що перекриє доступ російським компаніям до доларів США та британських фунтів стерлінгів, заблокувавши їм можливість залучати капітал в Лондон.

Поки не уточнили, хто саме потрапить під санкції. Проте як і раніше, британський уряд заявляє, що “російським олігархам ніде буде сховатися”. Борис Джонсон додав, що цілями можуть стати російські банки.

“Вони дуже сильно вдарять по Росії”, – сказав Джонсон. “Не сумнівайтеся, якщо російським компаніям не дадуть залучати капітал на фінансових ринках Великої Британії, якщо ми знімемо фасад російської власності на компанії та власність, це стане болючим”.

У виданні зазначили, що наразі колись потужна економіка РФ, яка зробила із неї наддержаву, нині менша, ніж в Італії. Номінальний ВВП становить близько 1,7 трильйона доларів.

З початку розпаду СРСР до Лондону потрапили сотні мільярдів доларів, а місто стало улюбленим для багатіїв із Росії та інших колишніх радянських республік. Тому незадовго до рішення Кремля британська сторона скасувала “золоті візи”, за якими іноземні особи могли отримати громадянство в обмін на капітали.

Прем’єр-міністр Джонсон вважає, що Путін “серйозно прорахувався” із рішенням щодо визнання ОРДЛО. Видання додало, що дії Росії створили серйозну світову кризу, схожу із Карибською у 1962 році.