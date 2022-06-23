Про це йдеться у відповідному розпорядженні.
Також держава заборонила експорт в Росію фунтів стерлінгів та надання, постачання або доставлення таких банкнот особам, що пов’язані з Росією.
Зокрема, накладається заборона на надання технічної допомоги, фінансових послуг, коштів та брокерських послуг, пов’язаних з імпортом чавуну та сталі.
Окремі обмеження поширюватимуться також і на непідконтрольні українському уряду території.
Утім, існують деякі винятки із заборон, які детально прописані в законодавстві Сполученого Королівства.
- Нагадаємо, що Сполучене Королівство відмовило делегації з РФ в отриманні віз для участі в липневій сесії Парламентської асамблеї (ПА) ОБСЄ.
- Також прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон закликав світ бути готовим до того, що повномасштабна війна Росії проти України буде довготривалою.
- Раніше очільниця міністерства внутрішніх справ Великої Британії Пріті Пател схвалила екстрадицію співзасновника ресурсу WikiLeaks Джуліана Ассанжа до Сполучених Штатів.
- Британська газета Daily Express опублікувала повідомлення, в якому стверджувалось, що члени королівської родини “надають житло переселенцям” з України. Королівська родина приєдналася до тисяч британців, які пропонують притулок українцям після нападу РФ. Водночас члени королівської сім’ї, працюючи над багатьма проєктами, хочуть, щоб їхній внесок був конфіденційним.