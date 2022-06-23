Уряд Великої Британії заборонив постачання до РФ товарів та технологій, які можна використати у хімічній та біологічній зброї, а також товарів, які використовують у нафтопереробній, морській та авіаційній галузях.

Про це йдеться у відповідному розпорядженні.

Також держава заборонила експорт в Росію фунтів стерлінгів та надання, постачання або доставлення таких банкнот особам, що пов’язані з Росією.

Зокрема, накладається заборона на надання технічної допомоги, фінансових послуг, коштів та брокерських послуг, пов’язаних з імпортом чавуну та сталі.

Окремі обмеження поширюватимуться також і на непідконтрольні українському уряду території.

Утім, існують деякі винятки із заборон, які детально прописані в законодавстві Сполученого Королівства.